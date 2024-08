„Taťka dělal na enhačku, nosil jakože na tu dobu celkem velké peníze,“ vysvětloval Michal, pocházející z Klimkovic u Ostravy. Do učení pro hutní kombinát se rozhodl proto, že mu nevyšla škola informativních technologií – skončil lehce pod čarou oddělující úspěšné a nepřijaté ke studiu.

„Všichni říkali: Enhačko, jistá robota, jisté prachy, budeš se mít dobře. Tak jsem do toho šel, tam nebylo prostě o čem přemýšlet,“ popisoval dělník s více než dvacetiletou praxí. Pěkné peníze začal vydělávat takřka od nástupu a vystřídal řadu pozic od vazače přes jeřábníka, obráběče na „všech různých mašinách“ zpracovávající trubky, byl zástupcem předáka až se dostal přímo na válcovací trať. „Tam toho bylo více, od přípravy vsázky do pece přes pilu upravující konce trubek po válcování na hladícím stroji. A teď jsem doma, ale jinak bych byl nasazovač trnů na automatiku, což je nejteplejší práce, která se tam dělá,“ pokračoval.

Od prosince jsem byl v práci asi jen sedmkrát na nějaké údržbové činnosti. „Živí mě vedlejšák plus peníze z úřadu práce, ale ty chodí s měsíčním zpožděním oproti výplatě. Samozřejmě celou situaci vnímám špatně, protože pořád všichni říkají: Nebojte se, robota bude, neodcházejte. Nikdo neřekl, chlapi je to v …,“ konstatoval a významně se odmlčel namísto komentáře, kde je podle něj nynější LIBERTY Ostrava.

K TÉMATU: Odboráři se sejdou s vedením v úterý Odbory zadluženého hutního podniku Liberty Ostrava už mají k dispozici seznam 2300 zaměstnanců, kteří mají být na podzim propuštěni. O detailech hromadného propouštění budou všichni předsedové odborových organizací s českým vedením hutě. Zároveň také žádají zaměstnance, aby se v co největším počtu dostavili na setkání, které se uskuteční v úterý 6. srpna od 10 hodin v hotelu Kovák v Ostravě-Kunčicích, hned u areálu podniku. Odbory chtějí záruky, že zaměstnanci dostanou své srpnové peníze včas, jinak hrozí i výzva k zastavení činnosti a definitivnímu ochromení již podniku již tak v úpadku. Vzhledem k očekávané účasti samotných zaměstnanců lze očekávat, že úterní setkání v hotelu Kovák bude emotivní a vyhrocené.

Valcíř z rourovny si postěžoval, že všichni jen slibovali – počínaje vedením třinecké hutní fabriky, uvažující koupit krachující ostravskou společnost a ministrem práce a sociálních věcí, slibujícím velké peníze na rekvalifikace pro „novohuťáky“. „Ale nikdo neřekl, kdo nám zaplatí ty další peníze, když sedíme doma a co se vlastně bude dít. Už musí přestat lži o LIBERTY,“ uváděl s tím, že prvovýrobu surového železa sotva někdo obnoví.

Zároveň upozornil na to, že zaměstnanci ostravské huti nejsou "nemakačenka": „Je tam spousta srdcařů, chlapů s věkem padesát plus, kteří chtějí aby ta firma pokračovala dál. Žijou tím. Chodili na přesčasy na dobrovolné brigády a kdykoliv mohli jít zpátky do práce, tak byli mezi prvními, kteří se hlásili.“

Michal se mezi kované „novohuťáky“ už počítat přestal, a to právě i kvůli současné krizi podniku. „Pustil jsem se do rekvalifikace na ajťáka, očekávám, že se uplatním v tomto oboru. V průmyslu se mi zůstávat nechce,“ doplnil valcíř žijící v Karviné.