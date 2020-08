"Přes sedmdesát plánovaných investičních projektů je seřazeno podle priorit, ale také podle stavu přípravy projektu. Akční plán sleduje i možnosti externího financování, posuzuje rozložení projektových záměrů podle vybavenosti jednotlivých městských obvodů, s ohledem na dostupnost, na stav dopravní infrastruktury, na místní potřeby i aktivitu sportovních klubů a sportovní veřejnosti," uvedla mluvší ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Akční plán se zaměřuje na vrcholový i výkonnostní sport, ale také na sportování pro širší veřejnost. Zahrnuje investiční i neinvestiční projekty. Investiční dále člení na strategické a prioritní projekty města a ostatní, neinvestiční rozděluje na strategické a TOP akce města a významné akce, které mohou organizovat další pořadatelé, například sportovní kluby či městské obvody.

„Ucelený přehled investičních a neinvestičních akcí ve vazbě na podporu a rozvoj sportu v Ostravě flexibilně reaguje na potřeby a strategické cíle v oblasti sportu města Ostravy. Dokument vyčísluje předpokládané finanční náklady na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci stávající sportovní infrastruktury v Ostravě a přináší přehled významných sportovních akcí konaných ve městě v příštích dvou letech, které buď budeme jako město přímo realizovat, nebo je chceme podpořit,“ uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová s tím, že s dokumentem se stále pracuje.

"Vyhodnocujeme, v jaké fázi přípravy jsou jednotlivé projekty. I díky tomu jsme mohli v minulých letech předložit vlastní projekty v rámci investičních výzev Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a také koordinovat a podpořit projekty jednotlivých sportovních klubů. Tím se podařilo maximalizovat alokaci finančních prostředků do sportovní infrastruktury celého města Ostravy. V současné době už máme vytipovány další projekty vhodné k předložení do případných výzev na podporu investic do sportovní infrastruktury,“ dodala náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Už na podzim by město mělo vědět, jestli a jakou částkou Národní agentura pro sport podpoří výstavbu Multifunkční sportovní haly v Ostravě. Na přelomu září a října bude dokončena nová Sportovní hala v Krásném Poli a na začátku příštího roku přivítá první návštěvníky Sportovní hala v Nové Bělé.

Celý akční plán najdete zde.

Město finančně pomohlo s výstavbou hřiště TJ Koblov, přispělo Polance nad Odrou na rekonstrukci sportovního areálu, TJ Hlubině v Moravské Ostravě na vybudování zázemí a tribuny k fotbalovému hřišti, TJ Start v Porubě na proměnu škvárového hřiště na tenisové kurty a Staré Bělé na revitalizaci trávníku.

Aktualizovaný akční plán pro sport obsahuje také přehled významných sportovních akcí, které narušila aktuální situace s epidemií covidu-19, takže jejich seznam a hlavně termíny se průběžně upravují. Mezi nejdůležitější připravované sportovní akce město zahrnulo například Mistrovství Evropy ve volejbalu mužů v září 2021 a Mistrovství světa v para hokeji v květnu příštího roku.