Po více než čtyřech letech od zahájení přípravy záměru zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem bytového komplexu Nové Lauby. Výstavbu atraktivní rezidence s parkováním a službami v centru Ostravy tak již v dubnu zahájí soukromý investor Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o.

Projekt nájemního bydlení Nové Lauby. Prezentace architekta Martina Tycara z oceňovaného architektonického studia Znamení čtyř – architekti | Foto: Archiv MMO

Novostavba musí být dokončena do tří let. Jeden ze strategických projektů města, jehož cílem je rozvoj nájemního bydlení, oživení centra i dostavba proluk se dostává do další fáze – fáze výstavby.