14,318 miliardy korun . S takovým rozpočtem bude Ostrava hospodařit v příštím roce. Dovolit si to může zejména díky vyšším daňovým příjmům, jak vysvětlil náměstek primátora pro finance Miroslav Svozil.

„Daňové příjmy očekáváme ve výši 10,236 miliardy, budou tedy o 1,871 miliardy korun vyšší než letos,“ uvedl Svozil s tím, že ruku v ruce s tím budou i vyšší běžné výdaje. „Vzrostou o 1,241 miliardy korun oproti letošku. Město muselo reagovat na inflaci a řešit příspěvky pro dvě klíčové firmy, jen dopravnímu podniku vyplatí 2,122 miliardy korun,“ dodal správce ostravské kasičky, podle něhož je návrh rozpočtu velmi dobrý.

O sledovaných investicích v Ostravě s náměstkyní primátora Zuzanou Bajgarovou

„Věřím, že výrazné investice povedou k ekonomickému rozvoji města,“ dodal s úsměvem zastupitelům a ony investice nechal prezentovat investiční náměstkyni primátora Zuzanu Bajgarovou.

Kapitálová složka rozpočtu radní nastavili na 4,9 miliardy korun. „Nicméně faktická částka, kterou plánujeme za investice utratit, je o miliardu nižší, tedy 3,9 miliardy korun,“ sdělila Zuzana Bajgarová.

Co se postaví

Jmenovitě by mělo jít z kultury a památkové péče o započetí výstavby koncertní haly, obnovu Grossmannovy vily či rekonstrukci Pavilonu G na Černé louce. Klíčová bude také pokračující rekonstrukce pavilonu E Městské nemocnice Ostrava nebo z oblasti parkování výstavba hned tří parkovacích domů – právě u nemocnice, dále zoologické zahrady a u krajského úřadu.

Ostravský mrakodrap, verze třetí: projekt se vrací ke dvěma věžím

V oblasti sportu město zainvestuje do stavby sportovní haly v Třebovicích či sportovního areálu v Porubě. Chystá také dokončit cyklistické propojení centra města s Dolními Vítkovicemi, pokračovat bude v rekonstrukci Domova pro seniory Korýtko v Zábřehu, zrekonstruuje podchod pod Místeckou nebo třeba dokončí „novou“ lávku nad Bazaly. Nejvíc peněz má směřovat na vodohospodářské stavby, a to 796 milionů, většina však z převedených prostředků z letoška.

Spoří si do fondů

„Klíčovou otázkou je také tvorba fondů, do kterých v příštím roce vložíme 435 milionů korun,“ připomíná pravidelné odkládání města Bajgarová. Ostrava má fond na rozvoj městské nemocnice, kde už je 561 milionů, dalších 200 milionů tam během roku odloží, avšak probíhající rekonstrukce si zároveň 309 milionů ukrojí. Další fond má Ostrava na koncertní síň, kde k 439 milionům přidá dalších sto, 296 milionů z něj však zároveň utratí. Krajská metropole založila i fond na odkup bytů v Nových laubech, projektu toho času ve výstavbě, a také na obnovu a rozvoj bytového fondu obecně, což je podle zastupitelů jedno z klíčových témat vůbec. Celkem chce mít Ostrava za rok ve fondech téměř miliardu.

Ostrava má v hlavním parku nové záchodky za dva miliony. Zaplatíte dvacet korun

„Třetina investic, vezmeme-li to teritoriálně, zamíří do Moravské Ostravy, mnohdy z důvodu umístění klíčových institucí, vyjmuty jsou z tohoto rozdělení strategické projekty města, které by graf zkreslovaly,“ dovysvětlila náměstkyně primátora a dodala, že městským obvodům Ostrava ze svých 14 miliard dá 788 milionů korun. Většinou formou neúčelové investiční dotace takříkajíc na cokoli (323 milionů), na konkrétní projekty pak 202 milionů.

Výhrady

Zastupitelé podle očekávání měli k navrženému složení jisté výhrady. „Jsme pro rekonstrukci domu kultury, ale proti výstavbě nové haly. Jsme zároveň pro bezplatnou přepravu MHD, minimálně pro děti a mládež,“ zopakoval Vít Macháček dlouhodobý postoj Ostravské levice.

Vladimír Polák (Ostravak) zase žádal lepší přerozdělení mezi soukromou a veřejnou kulturní sféru. „Jen Akord a Poklad, dva kulturáky, nás dnes stojí 402 milionů korun. Kulturák si přitom klidně provozuje restauraci. Ale to je věc systému,“ přidal Polák. Patrik Hujdus, toho času i starosta Mariánských Hor a Hulváků, zase žehrá na peníze na bytový fond. „Nezapomínejme, že obvody se starají o svěřený majetek, a aby toho byly schopny, potřebují mít dostatečné finanční krytí, a to dnes rozhodně není,“ posteskl si.

Jak „Boucháč“ zkomolil „Witouše“: v zastupitelstvu Ostravy bylo před Vánoci živo

„Za mě tam je zbytečný nádech populismu, který nepotřebujeme,“ popíchl zase z principu Lukáš Semerák. Nakonec však 36 zastupitelů rozpočet podpořilo, jen 15 jich pro výše uvedené výhrady nehlasovalo.

„To abyste s lucernou chodil po městě a hledal, který sektor není zanedbaný – nemocnice, chodníky, cesty, sportovní i kulturní infrastruktura, všude chytáme zajíce za ocas,“ reagoval primátor Tomáš Macura. K otázce peněz pro obvody pak vzkázal: „Před rokem 2015 se žádnému obvodu ani nesnilo, že by měl garantovaný pevný příjem, nyní je to 13,5 procenta rozpočtu. Meziročně dotace obvodům vzrostou o 400 milionů na částku 2,5 miliardy v příštím roce. Co chcete víc?“

K TÉMATU

Ostrava dá obvodům 788 milionů. Kam poputují?

31 % ........ Moravská Ostrava a Přívoz

14 % ........ Slezská Ostrava

13 % ........ Ostrava-Jih

10 % ........ Poruba

6 % .......... Mariánské Hory a Hulváky

5 % .......... Vítkovice

21 % ........ ostatní obvody



*Zdroj: MMO