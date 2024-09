Jak už Deník v úterý exkluzivně informoval, v hnutí ANO a vedení města se připravovala výrazná změna. A po prvním bodu středečního zasedání zastupitelů je to oficiální. Náměstkyni primátora pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád v radě města nahradila radní Markéta Langrová. Došlo i k přerozdělení gescí a pozicí náměstků a radních.

„Materiál jste dostali ráno e-mailem,“ řekl zastupitelům primátor Jan Dohnal a nepřímo potvrdil, že i pro vedení města je to čerstvá zpráva. Dosavadní rozložení primátor, osm náměstků primátora a dva radní se mění, nově bude pouze sedm náměstků a tři radní, jednou z nich i Markéta Langrová, která ve vedení města za hnutí ANO nahrazuje Hanu Tichánkovou. Místo ní bude první náměstkyní primátora Lucie Baránková Vilamová.

K TÉMATU Kdo je Markéta Langrová Dlouholetá politička hnutí ANO působí posledních deset let v zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. Do března letošního roku vykonávala funkci místostarostky s dohledem nad majetkovým odborem. V gesci měla pro Jih klíčový bytový fond a hospodářství. V zastupitelstvu města Ostravy je druhé volební období.

Tichánková potvrdila, že interní rozhodnutí v hnutí ANO, které se řešilo i na ústředí hnutí v Praze, je pro ni zklamáním, ale jako politička s touto možností musí počítat. „Je ale zarážející a svým způsobem smutné, jakým způsobem naše rozhodnutí probíhají v praxi. Všichni, kdo kritizují naši politickou kulturu, mají svým způsobem pravdu. Je mi líto, že se tyto způsoby nevyhnuly ani našemu hnutí,“ obula se Tichánková do ANO, jehož členkou a řadovou zastupitelkou města nadále zůstává.

Odvolaná náměstkyně: Překážím bezbřehým ambicím

Zklamalo ji, že nikdo v hnutí ANO nevyjádřil jedinou výhradu či námitku k její práci ve vedení Ostravy, až v předvečer zastupitelstva se k ní začaly donášet údajně nijak nepodložené připomínky o ztrátě důvěry.

„Hledají se důvody pro mé odvolání, ve skutečnosti jde o něco zcela jiného,“ řekl otevřeně Tichánková a lehce se odklonila od úvodního ujištění, že pocity nechá stranou. „Někdo měl a má pocit, že překážím jeho bezbřehým ambicím. Ten někdo je starosta (Slezské Ostravy, pozn. red.) Richard Vereš. Je důležité říct to a pojmenovat nahlas. V regionálních strukturách hnutí ANO se vytvořila nepočetná, ale vlivná skupina osob, která stojí za tímto jednáním,“ řekla Tichánková ke svému odvolání, podle níž zmíněná skupina politiků surfuje na vlně úspěchu hnutí ANO u voličů, snaží se na vlně svézt co nejdéle a s co nejvíce funkcemi. Nepřímo tím ukázala například na svou už bývalou kolegyni ve vedení města Lucii Baránkovou Vilamovou, která je i starostkou Poruby, či třeba očekávaného staronového hejtmana Josefa Bělicu, dosud stále primátora Havířova, jenž ale přislíbil pozici do konce roku předat.

„Vzniká tady určitý kartel bažící po politickém vlivu a funkcích. Kumulace funkcí je u některých skutečně zarážející a není dobrou zprávou pro občany a voliče,“ dodala Tichánková, než svým nástupcům doporučila pokračovat v lákání investorů, kteří budou ve městě vytvářet pracovní místa.

Šéf ANO v Ostravě Vereš: Špinavé prádlo nebudeme prát veřejně

Předseda ostravské organizace hnutí ANO Richard Vereš pro Deník situaci okomentoval tak, že on sám o ničem nerozhodl. „Rozhodl zastupitelský klub, jehož nejsem členem a který má 12 lidí, a rovněž dvanáctičlenné oblastní předsednictvo, což je poměrně velká skupina lidí. Jsou lidé, kteří jsou schopni sebereflexe, a pak lidé, kteří vždy hledají vinu u někoho jiného,“ naznačil Vereš, kam Tichánkovou řadí.

„Já určitě nejsem nějaký autoritativní vůdce, s rozhodnutím však souhlasím a stojím si za ním. Paní Tichánková zná důvody, je to celkem šest oblastí, kde s ní klub a předsednictvo byly nespokojeny. Zůstává to však interní záležitostí, špinavé prádlo nebudeme prát veřejně. Sama se na zasedání klubu, který o všem rozhodl, nedostavila, nechtěla se obhájit, důvody však zná,“ uzavřel téma Vereš.

I přes otevřenou kritiku do vlastních řad Tichánková prozatím zůstává členkou hnutí ANO a řadovou zastupitelkou města, v připravovaném rozhovoru pro Deník dokonce řekla, že do budoucna chce nadále být první ženou na pozici primátora Ostravy.

Jak se mění vedení Ostravy

Resort územního plánování a stavebního řádu od Hany Tichánkové převzala nová radní Markéta Langrová, resort strategického rozvoje pak náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová, která se zároveň vzdala financí a rozpočtu, jež na svá bedra převzala další náměstkyně Dagmar Macháčková.

K TÉMATU Nové složení rady města Ostravy Primátor: Jan Dohnal (Spolu/ODS) – sport, dotace a resorty vycházející z podstaty funkce Náměstci primátora: Lucie Baránková Vilamová (ANO) – strategický rozvoj a kultura, Břetislav Riger (Ostravak) – investice a doprava, Aleš Boháč (Starostové) – životní prostředí, vodní hospodářství a zemědělství, spolupráce s obvody, Andrea Hoffmannová (Piráti) – školství, IT služby a digitalizace, Dagmar Macháčková (ANO) – finance a rozpočet, veřejné zakázky a družené nákupy, Zbyněk Pražák (Spolu/KDU-ČSL) – sociální věci, prevence kriminality, volný čas a prorodinná politika, Jiří Vávra (ANO) – majetek a bytový fond Radní města: Michal Mariánek (Ostravak) – zdravotnictví, Markéta Langrová (ANO) – územní plánování a stavební řád, Martin Bednář (ANO)

Zejména ona tak musela před zastupiteli obhajovat své znalosti a zkušenosti s danou sférou. „Mám vystudované magisterské studium v oblasti ekonomika a správa, nikdy jsem ale ještě nevedla odbor financí a rozpočtu. Proto uvítám jakékoli vaše postřehy,“ řekla Macháčková zastupitelům.

Než zastupitelé začali řešit denní agendu, poděkoval Tichánkové za odvedenou práci primátor Dohnal. „Rovněž oceňuji, že nedochází k další erozi zastupitelského klubu hnutí ANO a že zastupitelský klub bude dále výkonuschopný,“ uvedl Dohnal.