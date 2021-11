Malé Lauby, jak se prozatím v ostravských spisech pozemek s následnou polyfunkční budovou nazývá, už mají fakticky svého nového vlastníka. Zastupitelé města na svém posledním zasedání schválili prodej pozemků o rozloze čtrnáct set metrů čtverečních společnosti Laserové léčebné centrum za 14 milionů korun bez DPH, což předpokládala budoucí kupní smlouva z roku 2019.

Malé Lauby se budou skládat v podstatě ze dvou designově nezávislých částí, ta přikloněná blíže k Masarykovu náměstí bude vizuálně navazovat na sousední Nové Lauby, průčelí otočené k Pivovarské ulici a divadlu loutek bude mít dominantnější cihlový charakter, počítá se tam i s částečným podloubím.

„Dlouhodobě se snažíme zvýšit ekonomický potenciál a rozšířit infrastrukturu a spektrum možností ve městě. Nejinak je tomu i v tomto případě,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Malé Lauby spadají do souboru lukrativních parcel v bezprostřední blízkosti Masarykova náměstí, pro které hledáme investory, ale zároveň je pro nás zásadní také architektonický kontext, soulad s okolní výstavbou v centrální části města a smysluplné funkční využití,“ okomentoval primátor proluku využívanou donedávna jako parkoviště s tím, že následný objekt nabídne klinickou a ambulantní péči, více než dvacet bytů a služby.

Kaskádovitá střecha

Kromě kliniky estetické medicíny, jak už možná napověděl název investora, bude v polyfunkčním objektu poskytována pooperační péče a bude sloužit ke krátkodobému ubytování návštěv a dlouhodobému ubytování lékařského personálu. Chybět nebudou ani restaurační a relaxační provozy přístupné veřejnosti a parkovací suterén.

„Investor v upraveném architektonickém návrhu účelněji a efektivněji využil cenný pozemek v centru města a navrhl stavbu, která využívá horní patro městské zástavby tak, aby na současnou městskou strukturu výškově navazovala a svými ustupujícími podlažími zachovala prostorově vnímaný parter z pohledu chodců. Řeší tak i otázku možného zastínění či oslunění bloku Lauby I,“ popsala vizuální stránku budoucího objektu mluvčí města Gabriela Pokorná.

Vizualizace projektu Nové Lauby:

Archeologický výzkum v centru Ostravy:

Investor nyní musí do 12 měsíců požádat o vydání společného povolení a do 42 měsíců od nabytí právní moci objekt postaví, nejpozději však do 72 měsíců od účinnosti kupní smlouvy. V praxi to znamená, že by Malé Lauby měly stát nepozději do roku 2027.