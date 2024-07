„V případě, že obyvatelé dodatky podepíší, nemají nárok na přidělení náhradního bydlení, nesmí provádět žádné opravy, nemají garantovanou finanční podporu, a pokud dodatek nepodepsali do 30. června, nájemní smlouvy skončí podle původních termínů ukončení nájmů, a tudíž obyvatelé nemají garantováno ani prodloužení nájemních smluv do uvedených termínů,“ vysvětlila obavy mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská.

Lidé už obdrželi návrhy dodatků nájemních smluv. Nájemci, kterým končí smlouvy v průběhu letošního a příštího roku, obdrželi návrh prodloužení jen do konce září 2025. U domů, které byly v roce 2021 částečně opraveny, je termín vysvěthování do května 2029. Informace se objevily v radničním zpravodaji, na posledním zastupitelstvu města je potvrdil i tamní starosta Patrik Hujdus (Nezávislí, do zastupitelstva města zvolen za Starostové pro Ostravu). Podle tamních obyvatel to má celé velký háček.

Radnice Mariánských Hor a Hulváků má finské domky v Bedřišce ve správě přes pětadvacet let. Kvůli jejich špatnému stavu a nedostatku financí na opravy rozsáhlého bytového fondu se zhruba dvěma tisíci byty ale s údržbou Bedřišky dál nepočítá. Domy v horizontu několika let plánuje strhnout a na místě nechat vystavět novou čtvrť.

Náhradní bydlení ano, ale ne najednou

Podle starosty Patrika Hujduse Bedřiška v plánech radnice na revitalizaci bytového fondu nefiguruje – opravy dřevěných domů, které jsou na hranici životnosti, by byly neekonomické. Odmítá však, že by obvod tamní obyvatele posílal na ulici. „Obvod je připraven každému obyvateli Bedřišky, který platí včas nájem, poskytnout obecní byt. Počítáme s tím, že všechny obyvatele absorbujeme v našem obvodu, ale ne najednou. Automaticky jim proto nenáleží náhradní bydlení, o čemž informujeme v dopisech, protože by všichni čekali až do posledního dne a najednou by bylo komplikované všechny ty lidi někam umístit,“ vysvětlil záměr starosta. I proto má jedna skupina Bedřišku opustit v příštím roce a druhá v roce 2029.

Velká nevole se ale snesla už na samotnou skutečnost, že by lidé měli Bedřišku opustit. „Bedřiška je unikátní fenomén, kde vznikla komunita, jejíž sounáležitostí se vytvořila energie, momentum, které z původně sociálně vyloučené lokality může vytvořit lokalitu normální. A tři čtyři z vás tady si na Bedřišce dělali volební kampaň,“ vyčetl zastupitelům města z opozičních lavic Tomáš Macura (Jdeto!!!).

Město už na obvod netlačí

Coby primátor měl před lety nad obvodem dohled, s trochou nadsázky diktoval, co chtěl. Po loňském převratu, kdy se do užšího vedení města dostali Starostové pro Ostravu právě s řadou lídrů jednotlivých obvodů, se poměry změnily. „Vždy jsme říkali, že by bylo ekonomičtější domy strhnout, než opravovat. Říkáme to pořád, ale vzhledem k tomu, že přáním tehdejšího primátora a náměstkyně byla snaha je zachovat, nechtěli jsme jít proti zdi. Celé to bylo složité,“ řekl otevřeně Patrik Hujdus.

„Kroky vedení obvodu nejsou nové," přitakal Macura bojovně. „Předchůdkyně Liana Janáčková byla stejná – vystěhovat, zbourat a postavit domy pro novou skupinu lidí, lhostejno jakou,“ vyčetl starostovi Patriku Hujdusovi a chtěl vědět, co se stalo s plánem města, které zde investovalo přes deset milionů a lokalitu chtělo zachránit – ke stávajícímu obyvatelstvu přivést nové lidi, nikoli je nahradit. „To si skutečně obvod dělá, co chce? Znamená to, že projekt revitalizace Bedřišky byl ukončen?“ dotazoval se poslední červnovou středu Macura.

„Nemůžu říct, že by si obvod dělal, co chtěl, ale ani že by byl v nějaké submisivní roli vůči městu, je to autonomní samospráva,“ reagoval primátor Jan Dohnal (ODS). „Je třeba si na misky vah položit finanční náklady, odhadují se na sto a více milionů na technickou infrastrukturu, při revitalizaci finských domků to může být ještě více. Obvod si zkrátka vyhodnotil, že vyšší prostředky zde není schopen alokovat,“ vysvětlil Dohnal, který rozhodnutí svých koaličních partnerů na městě a zároveň čelních představitelů obvodu akceptoval.

Poslední naděje: dotace od státu

Pro zachování kolonie jsou však například i Piráti. „Opakovaně jsme se postavili za zachování finských domků a komunitního života v ostravské obytné kolonii na Bedřišce. Zatím se návrhy na demolici pokaždé podařilo zastavit. Jenže hrozba ze strany vedení Mariánských hor a Hulvák se stále vrací,“ uvedli Piráti v tiskovém prohlášení. „Uzavírání nájemních smluv na dobu ne delší než půl roku i současná nátlaková situace s dodatky je bezprecedentní a nepřijatelná. Že se tak chová Heimstaden, jsme si už bohužel zvykli, je ale alarmující, že takové praktiky uplatňuje vůči zranitelným skupinám obyvatel i samospráva,” zkritizovala krajská zastupitelka Zuzana Klusová, která s lidmi ze sociálně znevýhodněného prostředí pracuje.

Pro Piráty musí být stávající situace lehce schizofrenní, jsou totiž zároveň i ve vedení Ostravy, které kroky radnice Mariánských Hor a Hulváků posvětilo. Jsou to ale právě Piráti, kdo živí patrně poslední šanci pro Bedřišku. „Proběhne jednání se zástupci ministerstva pro místní rozvoj (náměstkem ministra je Pirát Lukáš Černohorský, pozn. red.) ohledně dotace na revitalizaci. Těžko předjímat, jakou podporu získáme, ale uvědomuju si, že bez externího financování je daleko složitější projekt realizovat,“ řekla náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová (Piráti) k upozaděnému projektu revitalizace Bedřišky. Primátor jeho uskutečnění podmiňuje „zásahem shůry“.

Mariánské Hory a Hulváky ale poukazují na řadu komplikací, nedotaženou infrastrukturu, chybějící plyn. „Navíc stejně by ti lidé načas museli odejít a až by se vrátili, nájem by byl zcela jiný. Dnes je průměrně 3500 korun,“ připomněl Hujdus. Zastupitelé odhlasovali, zřejmě pro utlumení největší kritiky, obnovení činnosti pracovní skupiny, která má předložit výsledky možné revitalizace Bedřišky, zároveň však neschválili navrhované ukončování nájemních smluv. Pokud se tedy rychle nenajde mecenáš, Bedřiška tak, jak ji dnes lidé znají, skončí.