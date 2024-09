Začalo to tak, že se sešel zastupitelský klub, ze kterého jsem se řádně omluvila s tím, že nemohu přijít. Původní plán byl, že proběhne o den později, proto jsem poprosila své kolegy, aby zachovali řádný termín. Odpověděli mi, že to není možné. Sešli se a pak mi poslali esemeskou zprávu, že mě odvolali z pozice předsedkyně klubu a že navrhnou mé odvolání z funkce náměstkyně primátora. Vzhledem k tomu, že jsme ještě v sobotu společně slavili vítězství hnutí ANO ve volbách, tak to bylo velmi frustrující. Takže o tom, že moje politická kariéra byla ukončena, jsem se dozvěděla přes SMS, což vypovídá o důvodech a způsobech, jakým někteří lidé v ostravském hnutí přemýšlejí a jednají.

Moji kolegové přede mě do včerejšího dne s konkrétními výtkami nepředstoupili. Většinou se odvolávají politici, kteří mají nějaký velký průšvih, ale to se netýká mého případu. Řekla bych, že jsem odvolána z důvodu přehnaných ambicí některých členů hnutí ANO u nás, především na Ostravsku. Ve svém prostoru na schůzi zastupitelstva jsem to řekla jasně. Pan starosta Richard Vereš (starosta městského obvodu Slezská Ostrava, pozn. red.) má neskrývanou ambici stát se příštím ostravským primátorem. Byl si moc dobře vědom toho, že pokud zůstanu až do konce volebního období, tak už budu těžce odvolatelná. Každý, kdo se mnou spolupracoval, ví, že mám spíše tendenci dělat věcí více než méně, což se liší od jejich prohlášení. Těžce se takovému nařčení člověk brání.

V hnutí ale i nadále zůstáváte.

Nepochybně. Nepřikládám tuto situaci za vinu hnutí ANO jako takovému. Já jsem nikdy neměla politické ambice a vlastně do hnutí ANO jsem se dostala opravdu souhrou náhod, protože jsem člověk ze soukromého sektoru. Je to samozřejmě o jednotlivých lidech a tudíž zůstávám nadále členkou zastupitelského klubu. Pevně věřím, že pokud o to budu usilovat a budu to chtít, tak je docela možné, že za dva roky si do toho primátorského křesla jako první žena v historii Ostravy sednu a jsem naprosto přesvědčená o tom, že Ostravě mám co dát. Mám své vize a mám své plány. Těch 17 uplynulých měsíců mě jenom utvrdilo v tom, že jsem pravděpodobně v této chvíli nejlepší kandidát na tuto pozici. Jestli se to tak ale stane, to si samozřejmě můžu zatím jen přát.

Takže v politice také zůstáváte.

Z politiky jako takové neodcházím. Samozřejmě, pozice řádového zastupitele je v podstatě takový malinký koníček. Možnosti, jak ovlivnit chod města, nejsou tak výrazné.

Odvolání bylo nečekané, takže co vás teď čeká?

Začínají mi prázdniny. Já jsem si volna nikdy v životě příliš neužila, protože jsem byla celý život na volné noze. Takže i můj život řídili klienti a termíny. Během toho jsem stihla vychovat dvě děti, takže jsem volna nikdy moc neměla. A protože jsem letos ještě neměla dovolenou, tak mám jednu už od března naplánovanou na listopad. Takže předpokládám, že do konce roku si víceméně odpočinu. Budu pracovat v takové té minimální míře v soukromé sféře, tak, jak jsem to dělala do současnosti. Zároveň mi to dává nějakou možnost vyčistit si hlavu, popřemýšlet o svých prioritách. S ohledem na mou profesní zdatnost hlady neumřu. Takže si dám tři měsíce prázdnin. Myslím, že je to nádherná vyhlídka a já se na to opravdu moc těším.