Když si technika postaví hlavu, musí si člověk pomoci sám. Ale co když je invalidní? Do takových nečekaných nesnází se dostala nedávno v žena v Ostravě. Na zastávce MHD Most Miloše Sýkory jí vypověděl službu její elektrický vozík. „Příčinou poruchy bylo zřejmě vybití baterie,“ prozradila tisková mluvčí ostravské městské policie Helena Badurová.