DPO si nechal svými experty vyhotovit analýzy na jednotlivých tramvajových linkách, z nichž vyplývá, že na páteřních trasách chybí kapacita, která naopak přebývá na trasách vedlejších. Provoz je tak neefektivní a neekonomický. A připravil předběžný návrh, jak by mohla tramvajová síť fungovat.

„DPO vede intenzivní debatu nad pracovní verzí koncepce změn tramvajových linek po vzoru některých západních měst. Smyslem debaty je zefektivnit provoz tak, aby na jedné straně neklesala kapacita a na druhé nerostly náklady MHD a cena jízdného pro cestující,“ zmínila důvody chystaných změn mluvčí podniku Tereza Šnoblová.

Co může nastat?

Na bližší dotazy Deníku prozatím DPO neodpověděl, v příštím týdnu chystá na dané téma velkou tiskovou konferenci. S návrhem změn v minulém týdnu DPO seznámil zastupitele města, jednat chce průběžně i s jednotlivými radnicemi a po schválení přesné podoby změn chystá informační kampaň pro veřejnost.

Co DPO navrhuje aktuálně? Dojít má ke zrušení pěti linek a změně vedení tras těch, které zůstanou. Ty mají jezdit naopak mnohem častěji, i proto se pracovní verze nového konceptu uchytila jako „ostravské metro“.

Hned tři linky (1, 2 a 8) mají jezdit „pořád“ a nebude na nich nutné kromě trasy znát žádné časy. Linky mají být přečíslovány a má na nich přibýt přestupních uzlů. Tramvají by pak nebylo možné dostat se bez přestupů do Poruby z Dubiny a Hrabůvky (přestup na Svinovských mostech), ani z Výškovic (přes Vítkovické nádraží). Kompenzovat to mají autobusové rychlospoje 48 a 78. Přibýt má také přestupů v širším centru města.

Z interního dokumentu DPO vyplývá, že změnami by DPO už v příštím roce mohl ušetřit na provozních nákladech téměř 50 milionů korun. Právě na snížení nákladů „tlačí“ město, které DPO dotuje částkou výrazně přesahující dvě miliardy korun ročně.

„Úspora není hlavním důvodem,“ ujišťuje náměstek primátora pro dopravu Jan Dohnal (ODS), podle něhož hlavním smyslem změn má být přivedení dalších cestujících do MHD a zkvalitnění sítě. Pracovní materiál DPO se podle něj rozhodně bude vyvíjet.

„Stávající podoba tramvajové dopravy v Ostravě vznikla historicky a tehdejší hlavní toky dnes už nejsou zcela klíčové,“ zdůvodňuje potřebu změn Dohnal.

Co si myslí hlavní obvody

Co podle něj tramvajová revoluce přinese? „Hlavní pointa je jezdit častěji a tam, kde je to třeba, někdy na úkor přestupu navíc.“ Právě vidina častějšího přestupování a konec některých spojení děsí lidi nejvíce. „Zaregistroval jsem například obavy Jižanů z konce přímého tramvajového spojení s fakultní nemocnicí. Místo něj dostanou komfortní spojení autobusem,“ vysvětluje Dohnal, že se lidé rozhodně nemají obávat zhoršení kvality MHD, jak prezentoval na sociálních sítích po zmíněném semináři například zastupitel Zdeněk Hübner (Ostravak).

Deník se zeptal také tří klíčových městských obvodů, kterých se ostatně změny dotknou nejvíce, co si o připravovaných změnách myslí. Poruba je zdrženlivá.

„Dopravní podnik bude v následujících měsících se svými návrhy seznamovat odborníky i laiky. Bude tedy dostatek času, abychom se k nim vyjádřili. Zatím je to ale předčasné,“ vzkázal mluvčí radnice Martin Otipka.

O něco sdílnější byli na Jihu, kudy mají jezdit hned dvě „metro-linky“ s intervalem ve špičkách co pět minut, ale přímé spojení tramvají s Porubou nahradí autobusy. „Aktuálně plánujeme seminář pro zastupitele obvodu. Dotazy máme a chceme je diskutovat se zástupci DPO. Následně vše vysvětlíme obyvatelům. Chceme se seznámit i se sčítáním cestujících, které k úpravám vedlo. Nicméně podporujeme zkrácení doby přepravy, včetně čekání na spoj či přípoj, pro většinu obyvatel Jihu,“ řekla mluvčí Ostravy-Jihu Gabriela Gödelová.

V rámci „centra“ s přestupem?

Podle místostarosty Moravské Ostravy a Přívozu Davida Witosze zatím nebyly příliš propagovány klady možných novinek, které má představovat frekvence spojů.

„Může to být krok dobrým směrem, avšak vše, co je efektivnější, je také složitější. Kdyby DPO chtěl přejít na „metro-systém“ s páteřní linkou 8, musí být vše doopravdy velmi dobře sladěno. V modelu však vidím potenciál,“ míní někdejší předseda dopravní komise magistrátu, který kvituje, že DPO změny avizuje předem a hodlá o nich diskutovat.

„Za to mu patří kredit, jiní dopravci by to zavedli na poslední chvíli a potají, protože ví, že to zvedne vlnu nevole, byť to může být pozitivní změna,“ řekl Witosz, který by informaci o změnách, které v nějaké podobě musejí proběhnout, postavil před cestujícího jako možnost k výběru. „Chce jet jedním přeplněným spojem přímo, nebo s přestupem, ale zároveň bez čekání a komfortně?“

Za Moravskou Ostravu a Přívoz coby místostarosta s dopravou v gesci má však výhradu. A to absenci přímého spojení budoucího „kulturního centra“ s tím širším historickým.

„Do budoucna by byl problém, pokud byste se ze zastávek Stodolní nebo Důl Jindřich nedostali bez přestupu ke krajskému úřadu s Černou kostkou, koncertní síni, velkým parkovacím domem a krajským úřadem. To by nebylo ideální, i proto mám příslib pana ředitele Moryse na dalším zpracování návrhu změn,“ dodal Witosz, podle něhož může být po vstřebání nového systému doprava v Ostravě pro cestující dokonce jednodušší.

A co si o připravovaných změnách myslí opozice a menší obvody v jednom? „Jako starostové na DPO tlačíme, aby nebyly rušeny oblíbené spoje, a naopak aby byly posilněny do koncových městských obvodů,“ řekl Jiří Jureček, starosta Hošťálkovic a předseda zastupitelského klubu Starostů pro Ostravu, kteří k tématu na semináři podali několik podnětů a věří v jejich zohlednění.

„Na druhé straně projekt ‚ostravského metra‘ může zatraktivnit veřejnou dopravu ve městě. Častějšími spoji se vykompenzuje diskomfort přestupu,“ dodal Jiří Jureček.