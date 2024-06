Chlubí se podtitulem nejpohodovější festival na Ostravsku. MichalFest v industriálním prostředí bývalého Dolu v Ostravě-Michálkovicích láká na výborné hudební obsazení a výbornou atmosféru. Čechy, jako národ pivařů jistě zajímá, za kolik korun se bude zlatavý mok na akci čepovat.

Areál Michalfestu, 14. června 2024, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Nestárnoucí legenda Olympic a Inekafe ze Slovenska budou ozdobou letošního MichalFestu v Ostravě-Michálkovicích. Jen u nich ale nezůstane. Pod těžní věží jedinečného industriálního areálu bývalého Dolu Michal si návštěvníci užijí hlavně pohodu a skvělou muziku. Sobota je velmi lákavá.

„MichalFest je podle mě nejpohodovější festival, který člověk u nás může zažít. Skvělá hudba, příjemná atmosféra, krásné industriální prostředí. Je to akce pro celé rodiny. Ve spolupráci s centrem volného času bude připraveno několik stanovišť s aktivitami pro děti, budou i skákací atrakce, takže rodiče mohou s sebou vzít i své ratolesti. Budou mít příležitost se do sytosti vybláznit," zve všechny starosta Michálkovic Martin Juroška.

Skvělá hudba, pohoda, krásné počasí. To vše by v sobotu měli mít pod těžní Dolu Michal zajištěno. K dobré zábavě a festivalovému veselí ale samozřejmě patří i dobré jídlo a pití. Pro většinu jistě neodmyslitelně pěnivý zlatavý mok. I ceny piva by měly být pro návštěvníky příjemné - MichalFest je přece hlavně o pohodě.

Za kolik se bude čepovat?

Na čepu bude na stáncích pivo Ostravar ve variantách Mustang a Ostravar 10. Jedenáctka Mustang stojí 46 korun, desítka 44 korun. Samozřejmě půllitr. Kdo nechce pít alkohol, může se osvěžit nealkoholickým Staropramenem Cool Grep za 46 korun. Potěší určitě i čepovaná malinovka za 44 korun. Nabídku zmíněných čepovaných nápojů rozšíří i bohatý přehled lahvového či plechovkového nealkoholického i alkoholického pití.

MichalFest 2024 – sobota 15. června Pohodový multižánrový festival odehrávající se v nádherném industriálním areálu Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích. Program 11.00 – Goodwill

12.10 – Pokáč

13.20 – Martyho banda

14.20 – P.E.T.R.

15.20 – Maniac

16.20 – Věra Martinová

17.30 – Lyrre (POL)

18.40 – Zdob si zdub (MDA)

19.50 – Medial Banana (SVK)

21.00 – Olympic

22.10 – Laura a její tygři

23.20 – Inekafe (SVK)

0.30 – Felix Teleke Vstupenky - v předprodeji 350 Kč

- pro děti do 15 let (pouze v doprovodu dospělé osoby): 100 Kč

- studenti (s platnou kartou ISIC): 200 Kč

- senior / ZTTP / ISIS: 200 Kč

- rodinná vstupenka 2+1 dítě: 600 Kč

- rodinná vstupenka: 2+2 děti: 700 Kč Děti do 7 let mají vstup v doprovodu dospělé osoby zdarma

Návštěvníci z celého Česka

„Návštěvníci u nás můžou zažít skutečně všechno. Kromě výborné hudby, dobrého jídla a pití také navštíví unikátní prostory bývalého Dolu Michal. Jedinečné řetízkové koupelny i technicky zajímavou strojovnu a další industriální památky,“ popisuje Martin Juroška.

Poprvé se MichalFest konal v roce 2015 a rychle si vydobyl skvělou pověst. Stal se oblíbeným hudebním podnikem nejen pro místní. „Tenhle festival není jen pro obyvatele Michálkovic a města Ostravy. Pravidelně vítáme návštěvníky z širokého okolí. Já sám mám známého, který k nám jezdí s přáteli z Pardubic a vždy říká, že MichalFest je akcí, na které nikdy neví, co zažije, ale pokaždé je maximálně spokojený,“ dodává Juroška.