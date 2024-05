Ostravar Aréna je Ostrava aréna, Ostrava, 11. 5. 2024Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Oficiálně ale k přejmenování haly nedošlo. „Nedošlo ke změně názvu haly, pořád je to Ostravar Aréna, pouze se toto označení během turnaje nemůže používat,“ vysvětlil Petr Handl, předseda představenstva společnosti Vítkovice aréna, která halu spravuje. „Proto bylo zvoleno mezinárodní označení hal podle místa konání, Prague arena a Ostrava arena, v češtině je to Ostrava aréna a Praha aréna,“ dodal Petr Handl, podle něhož to není nic nového. „Z veřejnoprávních médií také v životě neuslyšíte: ‚zdravíme vás z O2 arény', ale použijí označení z libeňské haly. Tady je to stejné,“ dodal Handl.

Blíže dialog o označení haly, z jejíž střechy však do dálky stále razí nápis Ostravar Aréna, přiblížila vedoucí organizačního týmu MS pro Ostravu Irena Šašková. „S ohledem na marketingová práva, která souvisí s pořádáním MS v hokeji, muselo dojít k neutralizaci názvů obou arén, s marketingovými právy totiž souvisí i princip ‚clean venue‘ (česky čistý prostor nebo čisté místo konání, pozn. red.), kdy uvnitř hal musí dojít k překrytí nebo odstranění názvů všech partnerů, kteří nejsou součástí MS,“ řekla Deníku Šašková, podle níž bylo předmětem jednání s majiteli marketingových práv šampionátu i to, že stejně jako v Praze v případě O2 arény zůstane zvenčí na samotné Ostravar Aréně její oficiální název.

Automatické však potlačení názvů hal po dobu konání turnaje není. „Záleží, jak se která aréna jmenuje, nedá se to paušalizovat. Obecně lze říct to, že pravidla hry určitě majitel marketingových práv dané akce, takže kdyby se hala jmenovala například Sport aréna, třeba bychom název vůbec neřešili,“ uvedla Šašková, podle níž byla celá věc komunikována se společností Vítkovice aréna, která je smluvním partnerem Ostravaru, a došlo k dohodě.

„Ze strany organizátorů MS v hokeji byly požadavky na odstranění stávající vizibility projednávány přímo s provozovateli haly,“ potvrdila mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová s tím, že zástupci Vítkovice arény Ostravar upozornili na to, že by mohl zaznít i požadavek na odstranění názvu haly na střeše. „Nakonec to ale nebylo na pořadu dne a řešili jsme pouze interiér haly,” dodala Mylbachrová s odkazem na odstranění zejména čtyř rohových nápisů Ostravar Aréna.

Podle zástupců organizačního týmu turnaje nenastal zásadní problém. „Je třeba se na to dívat pohledem lokálního a pohledem mezinárodního fanouška. Pro toho, kdo je na název zvyklý, to může být lehce matoucí v komunikaci, protože je zvyklý na Ostravar Arénu. Ten, kdo tam ale nebyl a neví to, stejně nic nepozná, žije s názvem prezentovaným pro šampionát, logo uvidí jen na místě, pro dopravu na místo to není komplikace, navíc hala je celá v ‚brandu‘ mistrovství světa,“ dodala Šašková.

Hodilo by se snad jen dodat, že s novým označením se v hale znatelně zvedla atmosféra, kterou s běžnými extraligovými zápasy, a mnohdy ani s těmi v play-off, nelze vůbec srovnávat.