/VIDEO, FOTOGALERIE/ V ZŠ a MŠ Montessori Ostrava včera slavnostně otevřeli hydroponickou farmu. Jedná se o první pěstitelskou farmu tohoto typu mezi ostravskými základními školami a žákům vzdělávajícím se podle principů montessori pedagogiky bude podle zřizovatele školy Radana Jüngera velmi vítaným pomocníkem.

V ZŠ a MŠ Montessori Ostrava pořídili žákům unikátní hydroponickou farmu. | Video: Deník/Petr Jiříček

Hydroponie je moderní a velice čistý způsob pěstování rostlin bez půdy v živném roztoku. V době covidu s těmito farmami na trh přišel český start-up GreeenTech, který ji škole dodal. ZŠ a MŠ Montessori Ostrava je tak první školou v Ostravě, kde takováto farma existuje.

„Děti v takzvaném adolescentním období, což podle principů montessori pedagogiky odpovídá sedmé až deváté třídě, musejí dělat praktické aktivity, v podstatě vykonávají praxi jako středoškoláci a vysokoškoláci. Někde pěstují ovoce a dělají džemy, jinde mají pole a pěstují na nich,“ popsal důvod pořízení hydroponické farmy zřizovatel Radan Jünger s tím, že v rámci omezených možností školy a s cílem reflektovat rychlý technologický vývoj současné doby budou mít děti k dispozici právě tuto pěstitelskou vymoženost.

Až 400 rostlin za měsíc

Žáci si během prvních workshopů ve farmě zasadili několik druhů salátů, bazalky i máty, pěstovat se dá v těchto podmínkách prakticky cokoli – i marihuana, jak ve velké nadsázce podotkl zakladatel GreeenTechu Dmitrij Lipovskij. Od zasazení rostliny vyrostou zhruba do 40 dnů, výhodou je nepřetržité pěstování.

„Ve farmě, která je na této škole, se dá při maximálním úsilí vypěstovat až 420 rostlin měsíčně. Očekávali jsme, že systém spotřebuje asi 60 litrů vody za den, realita je mnohem pozitivnější, a to 20 litrů,“ vysvětlil Lipovskij.

Celý systém funguje tak, že se nabere voda z řádu do nádrže pod farmou, doplní se organickými hnojivy a poté voda koluje do systému. Roztok, který si kytky nevezmou, se vrátí do nádrže, kde se voda doplní.

„Systém je kromě sadby a sklizně plně automatizovaný, vše hlídají čidla, reguluje se teplota, vlhkost, světlo. Problémy, například korekci ph, můžeme řešit i od nás z firmy v Praze,“ dodal Lipovskij, podle něhož je farma i energeticky nízkonákladová.

Další rozvoj v Ostravě

Radana Jüngera těší, že na tom bude moci žáky učit spoustu procesů od biologie přes chemii až třeba po fyziku. „Kromě toho, že se žáci naučí tyto procesy, budou dál pokračovat v nakládání s vypěstovaným výrobkem. Zorganizují si mezi sebou práci – vytvoří si webové stránky, založí sociální sítě, budou organizovat prodej, logistiku i ekonomiku jakési mikrospolečnosti. Pod naším vedením si děti budou osvojovat tyto kompetence,“ popsal záměr zřizovatel ZŠ a MŠ Montessori Ostrava Radan Jünger.

GreeenTech, který operuje například i na trhu v Dubaji, v příštím roce otevře v Ostravě další hydroponické farmy, dojednanou spolupráci má s prodejnami Albert, JIP či s platformou Rohlík.cz, které si budou v těchto podmínkách pěstovat vlastní bylinky a zeleninu k prodeji.