Specialista klientského centra s rodilou slovenštinou 1. kontakt e-mailem: career@westlogic.eu SPECIALISTA S RODILOU SLOVENŠTINOU Hledáte příležitost, kde můžete uplatnit své schopnosti v oblasti klientského servisu? Naše firma roste a rozvíjíme své projekty, proto hledáme zkušeného pracovníka, který nám pomůže s péčí o klienty a e-shopy. Pokud jste schopni v komunikaci, řešení problémů a máte pozitivní přístup ke klientům, chcete pracovat v dynamickém a přátelském prostředí, pak to můžete být právě vy, koho hledáme! Neváhejte a připojte se k nám, kde vaše dovednosti a nadšení budou klíčové pro náš další růst a úspěch. Co bude vaší hlavní činností: - administrativní činnosti spojené s chodem zákaznického centra - kontrola účetních dokladů - komunikace s dodavateli služeb - práce v interních systémech - spolupráce s kolegy při řešení požadavků zákazníků - spolupráce s marketingovým oddělení - vše ve slovenském jazyce Co od vás očekáváme: - zkušenosti na obdobné pozici - proaktivní přístup k práci - komunikativní schopnosti na velmi dobré úrovni - schopnost rychle reagovat - vstřícnost k zákazníkům - znalosti MS Excel výhodou - pečlivost, samostatnost Co nabízíme: - rozvoj svých znalostí v dynamicky rostoucí úspěšné společnosti - možnost kariérního postupu - přátelský, pozitivně naladěný tým kolegů - možnost občasného Home office - 25 dnů dovolené - příspěvek na stravování - zaměstnanecké slevy - nástup co nejdříve O naší společnosti Westlogic Jsme česká investiční skupina, která se zaměřuje na budování e-shopů v několika evropských zemích, a také na tuzemskou výrobu vlastních produktů. Hledáme nové příležitosti, budujeme vlastní projekty a investujeme do společností z různých oborů a odvětví. Aktuálně působíme ve 12 zemích. Naše zákazníky oslovujeme prostřednictvím prodejních kanálů v online i offline prostředí - využíváme naše výrobní, obchodní, marketingové a analytické schopnosti pro budování úspěšných projektů. 25 000 Kč

