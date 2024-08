Jízda v elektro-motokáře na okruhu trvá přibližně 10 minut, z toho 7:20 minut vám budeme měřit časomírou. "Před jízdou vám pomůžeme s přilbou a usazením do sedačky. Spolu s vámi nastavíme pozici v motokáře tak, aby se vám jezdilo pohodlně a bezpečně. Jízda povolena pouze v uzavřené obuvi," uvádějí na svém webu provozovatelé motokárové dráhy v Ostravě.

"Elektropohony hýbou světem a motokáry SODI RSX2 jsou světovým lídrem v elektrokárách," uvádějí dále provozovatelé.

K TÉMATU

Jaké jsou ceny?

Dítě - 229 Kč

Cena za jednu jízdu v úrovni výkonu E2 (Výkon pro dětské jízdy. Dětské jízdy se může účastnit osoba s tělesnou výškou nad 140 centimetrů a pod dozorem zákonného zástupce.) Min. výška dítěte 140 cm.

Student - 259 Kč

Pro studenty do věku 26 let, od pondělí do pátku. Je nutno prokázat se platným studentským průkazem.

Dospělý E3 - 289 Kč

Cena za jednu jízdu v úrovni výkonu E3. Výkon pro běžnou jízdu dospělé osoby s věkem nad 15 let s tělesnou hmotností do 130 kg.

Dospělý E4 - 339 Kč

Cena za jednu jízdu v úrovni výkonu E4. Neomezený plný výkon pro jízdu pro jezdce, kteří splnili kvalifikační čas platný pro dané období.

Double E3 - 369 Kč

Cena za jednu jízdu na dvoumístné motokáře v úrovni výkonu E3. Dvoumístnou motokáru smí řídít pouze osoba starší 18 let.

Double E4 - 419 Kč

Cena za jednu jízdu na dvoumístné motokáře v úrovni výkonu E4. Dvoumístnou motokáru smí řídít pouze osoby starší 18 let a ti, kteří splnili kvalifikační čas platný pro dané období.

Registrace - 49 Kč

Povinná prvotní registrace jezdce pro vydání licence.

Kukla - 49 Kč

Nová povinná hygienická kukla do helmy. Možno přinést svou.