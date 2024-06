Věhlasné dánské studio porazilo nizozemský ateliér MVRDV i třetí KAAN Architecten rovněž z Nizozemska. Čtvrtý skončil londýnský ateliér Bogle Architects, který pro Ostravu navrhuje Rezidenci Stodolní, páté pak další nizozemské studio IND (Iner.National.Design). Architektonická soutěž probíhala moderní formou v podobě soutěžního dialogu.

„Všechny předložené projekty byly velice kvalitní a dobře propracované. O to více mne těší, že mezi zástupci naší investiční skupiny a nezávislou částí poroty nastala jasná shoda ohledně vítězného návrhu. Design stavby perfektně zapadá do dané lokality, navazuje na industriální dědictví Ostravy, a přitom je to stavba moderní a nadčasová,“ zhodnotil vítězný návrh partner a zakladatel společnosti RT Torax Tomáš Häring s tím, že firma v mrakodrapu nabídne široké spektrum služeb pro rezidenty, budoucí nájemce i širokou veřejnost.

S vítězným návrhem je spokojena i samotná Ostrava. „Přináší tolik potřebné propojení mezi prostranstvím u obchodního centra Forum Nová Karolina a jeho okolím,“ vyzdvihl primátor Ostravy Jan Dohnal, jemuž se velmi líbí pojetí parteru. „Umožňuje pohodlný pohyb chodců všemi směry a navíc vytváří náměstíčko pro setkávání i komunitní aktivity. Celý projekt Ostrava Tower Complex hodnotím jako ambiciózní a po jeho realizaci naše město získá další dominantu s rukopisem renomovaných architektů,“ dodal primátor.

Multifunkční budova

Právě podoba přízemního parteru byla jedním z klíčových bodů při rozhodování. „Veřejná prostranství a parter budov mají lidské měřítko, jsou přátelské k chodcům a vytvářejí přirozené pěší trasy,“ podotkl předseda poroty a architekt Michal Sedláček.

A co na to vítězné studio? „V projektu si klademe za cíl vytvořit kvalitní veřejné prostranství, dobré mikroklimatické podmínky, bezpečnější a kvalitnější infrastrukturu pro pěší a cyklisty a to vše s respektem k historickému dědictví Ostravy,“ řekl Anders Lonka z vítězného studia Adept.

RT Torax už se studiem zahájilo jednání a začíná další fáze projektování a povolovacích řízení. „Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, předpokládaný termín dokončení a spuštění provozu pak do roku 2032. Výška vyšší rezidenční věže bude 170 metrů,“ uvedl mluvčí RT Torax Jindřich Vaněk s tím, že v projektu se počítá s vybudováním rezidenční části s byty, ale také s kancelářemi, vyhlídkou, hotelem, SPA, kongresovými prostory, restaurací či obchody. Někteří zástupci města už loni podotkli, že s ohledem na nezbytné lhůty je otevření mrakodrapu reálné spíše do roku 2035.