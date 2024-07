Město prodalo dvaadvacetipatrový objekt celkem za 55 milionů korun bez DPH (za necelých 61 milionů i s administrativními náklady, pozn. red.), a to i s pozemky a závazkem k rekonstrukci podle návrhu architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera ze společnosti Al Design. Koupila ho společnost First Skyscraper, za níž stojí stavební a developerské společnosti Kami Profit a BBP stavby, která právě dokončila výstavbu Nových Laubů u Masarykova náměstí.

„Pokud by došlo k demolici budovy, v místě už by nic takto dominantního nevzniklo, dnešní regulace a územní plány by to neumožnily,“ uvedl k prodeji a záměru rekonstrukce primátor Ostravy Jan Dohnal. „Kromě více než 70 nových bytů Ostrava získá další dominantu z rukou věhlasných architektů,“ doplnil.

Oproti původním záměrům Ostrava nebude zpět kupovat část bytů. „Rozhodli jsme se nejít původně zamyšlenou cestu odkupu bytových jednotek za částku 147 tisíc korun za metr čtvereční. Pokud někdo budovu podle návrhu paní architektky Jiřičné přestaví, prodáme mu ji, ať si ji udělá celou ve své režii,“ řekl už dříve Deníku investiční náměstek primátora Břetislav Riger.

Parkovací dům a revitalizace parčíku

Záchranu třetí nejvyšší budovy v Ostravě město i architekti velice vítají. „Osobně strašně nerada věci bourám, když se něco dá zachránit, hledejme cesty, jak se tím směrem ubírat,“ podotkla architektka Eva Jiřičná v den stvrzení prodeje budovy. „Někdy to je obtížné, ale v tomto případě kdyby budova byla zbourána, stálo by to fůru peněz do demolice. Ostrava by neměla památku na období, kdy se budova postavila, takto navíc bude i samotná budova symbolizovat proměnu Ostravy – z černé na zelenou,“ uvedla věhlasná, dnes 85letá architektka.

Spolu s rekonstrukcí dojde k výstavbě parkovacího domu. „Abychom v lokalitě získali parkovací místa, záměr počítá s výstavbou parkovacího domu. Jeho umístění koresponduje s plochou dnešního parkoviště,“ doplnil náměstek primátora Jiří Vávra, který má v gesci majetek.

Kromě rekonstrukce budovy a stavby parkovacího domu dojde i k dalším úpravám okolí. „Rádi bychom obnovili a zpřístupnili parčík obyvatelům okolních objektů, proto jsme posunuli parkovací dům z osy objektu, celému projektu to pomůže. Je nedílnou součástí projektu a bude v jeho záběru,“ popsal architekt Petr Vágner.

Ve zrekonstruované budově vznikne až 75 nových bytů od 1kk po nadstandardní byty mezonetového typu. Rekonstrukce má být provedena ve vysokém standardu se zelenou fasádou, centrálním zavlažováním, recepcí nebo zelenou střechou parkovacího domu.

