Zlodějský gang, který napříč Moravskoslezským krajem a v Polsku kradl světlomety z osobních aut, zadržela policie. Šlo o desítky činů, škoda se vyšplhala na 1,5 milionu korun. První případy se objevily v květnu na Ostravsku, kdy během noci zmizelo hned několik světlometů ze zaparkovaných aut. Podobné krádeže začali kriminalisté vyšetřovat také na Karvinsku, Novojičínsku a Frýdecko-Místecku. Nakonec se ukázalo, že skupina řádila i v sousedním Polsku.

Krádeže byly jako přes kopírák. Zloději rozbili boční sklo, otevřeli kapotu, přerušili kabeláž a odmontovali světlomety. Bylo zřejmé, že šlo o cílené zločiny. Pachatele nezajímalo nic jiného než světlomety.

„Kolem třetí hodiny ranní jsem přijel z práce. Auto jsem zaparkoval na Výškovické ulici. Když jsem se po vyspání vrátil k vozidlu, málem mě trefilo. Boční okénko rozbité a přední světla pryč. Nic jiného nezmizelo,“ řekl Deníku jeden z okradených motoristů.

„Ti zloději auto vůbec neprohledávali. V kufru by přitom určitě něco našli. Šlo jim pouze o to, dostal se do interiéru a páčkou si otevřít přední kapotu. Pak odmontovali světla. Těch případů bylo více, vybírali si škodovky“ dodal řidič z Ostravy-Jihu.

Spolupráce s polskou stranou

Případů napříč krajem postupně přibývalo.

„Následovala spolupráce mezi jednotlivými územními odbory, Městským ředitelstvím policie Ostrava a kriminalisty 2. oddělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Případ si pod svá křídla převzali kriminalisté z 10. oddělení obecné kriminality Ostrava. Jedná se o celoměstský útvar, který se specializuje mimo jiné na rozsáhlou majetkovou trestnou činnost,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že do vyšetřování se zapojili i polští kolegové.

V policejní síti nakonec uvízlo šest osob – pět mužů (29 až 53 let) a žena (27 let). Měli jasně stanovené a rozdělené úkoly. Tři zloději prováděli samotné krádeže, další komplic se ženou dělali „hlídače“. Nejstarší muž světlomety kupoval.

Skupina ukradla světlomety z více než čtyřiceti aut. Dvacet světlometů se podařilo zajistit při domovních prohlídkách. Celková škoda se vyšplhala na jeden a půl milionu korun. Pachatelům podle jejich podílu hrozí různé tresty. Nejvyšší by mohl dostat muž, který světlomety kupoval. Je obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti. Vznáší se nad ním hrozba až šestiletého vězení.