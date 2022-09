Devětadvacetiletý návštěvník zamířil do oddělení s tvrdým alkoholem, popadl půllitrovou lahev rumu a téměř „na ex“ ji vypil. Se slastným výrazem v obličeji prázdnou flašku odložil mezi bedny s pivem. Poté se chystal odejít z obchodu bez zaplacení. Zadržela jej ochranka, která přivolala strážníky. Muž na jejich výzvy nereagoval a nijak nekomunikoval. Ochránci zákona proto v obavách, že u něj došlo k intoxikaci alkoholem, kontaktovali záchranáře. Ti opilého zloděje převezli do nemocnice. Jelikož dosud nebyl za majetkové delikty trestán, čeká ho „pouze“ přestupkové řízení.

Případů, kdy lidé přímo v prodejnách vypijí alkohol, přibývá. Letos jich strážníci řešili hned několik. „V červnu tohoto roku čtyřiačtyřicetiletá žena zkonzumovala přímo na prodejně dvě láhve vodky. Strážníci jí naměřili čtyři a půl promile alkoholu a přivolali na místo zdravotníky,“ uvedla mluvčí ostravské městské policie Valerie Melková.

Snad nejznámější je případ z května předloňského roku. Tehdy se jednom z ostravských obchodů zpil do němoty šestačtyřicetiletý zloděj z Ostravy. Z regálu vzal lahev alkoholu v hodnotě 164,90 korun, kterou téměř „na ex“ vypil. Konkrétně šlo o vodku s ostružinovou příchutí. Z posledních sil se poté přesunul do dalšího oddělení, kde usnul. A nebylo to poprvé, co něco takového udělal. Jindy si v prodejně potravin v Ostravě-Třebovicích otevřel láhev alkoholu. Také šlo o vodku. Beze slova ji vypil „na ex“. Posléze vrávoravým krokem prošel pokladní zónou, aniž by zaplatil. Nakonec ulehl na lavičku a usnul.

Strážníci řeší i případy, kdy lidé přímo v obchodě zkonzumují jídlo, které nezaplatí.