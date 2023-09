Velké kritice opozice navzdory. Za těchto podmínek ve středu schválili ostravští zastupitelé navýšení daně z nemovitosti firmám v zónách těžkého průmyslu o 70 procent. Co budilo emoce?

Deník o záměru ostravských radních informoval už v minulém týdnu. Zástupci města tehdy avizovali, že běžných obyvatel se zvýšení daně z nemovitosti nedotkne, postihnout mělo zejména znečišťovatele životního prostředí na území města.

Koaliční návrh se však setkal s tvrdou kritikou opozice napříč politickým spektrem. „Navrhuji jednání o dani z nemovitosti přerušit a sejít se na mimořádném zastupitelstvu příští pátek,“ navrhoval Josef Babka (Ostravská levice), který v návrhu shledával řadu nedokonalostí.

S návrhem souhlasil i bývalý primátor Ostravy Tomáš Macura, podle něhož je připravovaná vyhláška města diskriminační, protože postihuje všechny, kteří podnikají ve vymezených zónách těžkého průmyslu.

„Takže autolakýrník podnikající v oblasti u kunčické huti bude znevýhodněn jen kvůli lokalitě podnikání, zatímco jiný autolakýrník se stejným podnikáním, který rovněž nevykazuje činnost odpovídající těžkému průmyslu, touto zvýšenou daní jinde postižen nebude. To je za mě diskriminační,“ uvedl Macura, který v případě odmítnutí svolání mimořádného zastupitelstva navrhoval změnu vyhlášky.

„A to tak, aby se za prvé daň z nemovitosti od roku 2024 stala příjmem města, za druhé aby padesát procent výnosu bylo rozděleno mezi obvody stejně jako neúčelové dotace a za třetí aby předmětem úpravy byla jen zákonné zvýšení koeficientu vládou na 1.8 a ve vztahu k průmyslům a dalším subjektům připravilo město návrh až pro rok 2025. Zkrátka aby předmětem vyhlášky by bylo jen potvrzení zákonného navýšení daně z nemovitosti, nic jiného,“ odmítal Macura přitěžování podnikům v zónách těžkého průmyslu stejně jako zvýšení polohové renty, kvůli níž se daň zvedne i běžným obyvatelům.

„A to je v přímém rozporu s tím, co tvrdíte do médií i nám tady v sále,“ vytkl Macura koaličním politikům, podle něhož je doslova hloupým vtipem, že by v rozporu s dřívějšími prohlášeními měly být od zvýšené daně osvobozeny OKK Koksovny, které coby stěžejní znečišťovatel ovzduší v Ostravě leží v zóně lehkého průmyslu.

Primátor Jan Dohnal slova o diskriminaci odmítal. „Diskriminační mi naopak přijde systém zvýšení daně podle produkce do ovzduší, jak navrhujete, přesně za toto už podniky platí prostřednictvím emisních povolenek, toto by byla dvojitá zátěž,“ mínil primátor.

V rámci více než dvouhodinového projednávání tématu vystoupil také předseda představenstva společnosti Vítkovice a.s. Rodan Broskevič. „Za nás je to skutečně diskriminační. Jsme jedna z ostravských firem s nejdelší tradicí, v posledních letech jsme se přitom transformovali spíše v developerskou společnost, o těžkém průmyslu od nás neuslyšíte ani slovo,“ namítal Broskevič.

Koalice však přehlasovala oba opoziční návrhy, tedy odložit jednání i pozměnit obsah obecně závazné vyhlášky, a pětatřiceti z pětapadesáti hlasů v zastupitelstvu vyhlášku odsouhlasila. Ostrava chce tímto sanovat ztrátu asi 400 milionů korun, kterou jí přinese vládní konsolidační balíček, do něhož centrální navýšení daně z nemovitosti pro všechny spadá a jehož odsouhlasení je otázkou několika dní.