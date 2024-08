K nálezu netopýra došlo minulý čtvrtek v nočních hodinách nedaleko tramvajové zastávky v Nádražní ulici. Našli jej náhodní kolemjdoucí, kteří zavolali kompetentní osoby. „Při následné manipulaci kousl netopýr jednu osobu do ruky,“ prozradil tiskový mluvčí Státní veterinární zprávy Petr Vorlíček.

Pokousaným byl zoolog, který netopýra přijel vlastně zachránit. Vzhledem k tomu, že došlo k útoku na člověka, muselo být zvíře utraceno a vyšetřeno. „Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci následně potvrdilo, že netopýr byl nakažen vzteklinou. Vzorek byl transportován do Národní referenční laboratoře pro vzteklinu k detailnějšímu vyšetření,“ uvedl Vorlíček s tím, že bylo prokázáno, že se jedná o variantu viru EBLV 1, typickou pro netopýry.

Ačkoli riziko nakažení člověka netopýří vzteklinou je nízké a v ČR dosud nebyl podobný případ nikdy potvrzen, je pokousaný dotyčný pod lékařským dohledem. „V této záležitosti spolupracujeme s krajskou hygienickou stanicí a dle našich informací je pokousaná osoba pod dohledem lékařů,“ upřesnil mluvčí veterinární správy. Opatrnost je na místě, vzteklina je virové onemocnění napadající i u člověka nervový systém a není-li včas podchycena a léčena může končit smrtí. Každopádně od roku 1977 bylo v Evropě diagnostikováno jen pět případů úmrtí neočkovaných osob na netopýří vzteklinu varianty EBLV.

I přes nález nakaženého netopýra zůstává Česká republika na indexu zemí, ve kterých se vzteklina nevyskytuje. „Vzhledem k tomu, že vzteklina u netopýrů je specifickou variantou, nehrozí Česku ztráta příznivého nákazového statusu,“ doplnil Vorlíček.

Na území ČR byla vzteklina u netopýra diagnostikována včetně aktuálního případu celkem šestkrát. Naposledy v roce 2015 v Praze u netopýra večerního, u kterého byla prokázána varianta EBLV 1. Při propuknutí choroby se mohou příznaky onemocnění u netopýra projevovat neschopností letu, nevyhledáváním úkrytu a vydáváním atypických zvuků. Zdravý netopýr se člověku vyhne a nemá problém si najít cestu, přestože je tma. Lidé by proto měli dát pozor na netopýry, kteří působí dezorientovaně. Zvýšené opatrnosti by měly dbát osoby, které s netopýry přijdou do blízkého kontaktu, například přírodovědci či speleologové.

„V souvislosti s výskytem vztekliny u netopýra bychom chtěli veřejnost upozornit, aby lidé na poraněná, uhynulá či podezřele se chovající zvířata nesahali. V případě potřeby je možné kontaktovat příslušnou krajskou veterinární správu, městskou policii nebo místní myslivecké sdružení,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.