Razantní nárůst lidí, kteří při pohybu městem jedí, pijí, kouří, případně telefonují, přičemž to poslední je v nenošení roušek neomlouvá. Na druhé straně zodpovědnost! To jsou poznatky ze středečních ostravských ulic.

Jelikož ale ostravské ulice téměř zejí prázdnotou (a po čtvrtečním uzavření maloobchodu a omezení pohybu budou ještě prázdnější), potkat někoho v téměř intimní vzdálenosti není právě lehké. Většina lidí přesto roušky v hromadné dopravě Deník při dvou cestách nenarazil na jediného hříšníka. Tam už si „jít proti vodě“ nedovolí nikdo.

A ty mi budeš říkat!?

„A co ty mi budeš říkat, kdy a kde ji mám nosit?“ Extrémní reakce jednoho hříšníka nedaleko náměstí budiž výjimkou. „Je to horší jak za války, proti viru se nedá bránit,“ pokyvuje starší paní v Nádražní ulici v centru města. „Kurňa, žádných lidí,“ diví se ve vedlejší Tyršově ulici muž u lékárny a jeho kolega přikyvuje: „Čóveče, tu je ticho.“ Po půl roce Ostravou opět zní hlášky, které zaznívaly už na jaře. Tedy – má-li je kdo pronášet.



Ve druhé polovině středečního dopoledne se Deník spojuje se strážnicemi Alenou Klapetkovou a Lenkou Beitelovou a také s mluvčí městské policie v Ostravě Vladimírou Zapletalovou. Městská policie totiž v souvislosti s vládními nařízeními zintenzivnila dohled nad jejich dodržováním.

„A musíme konstatovat, že lidé, které kontrolujeme, tato nařízení vesměs dodržují,“ podotýká Zapletalová. Od 5. října, kdy opět začal platit nouzový stav, přitom ostravští strážníci zaevidovali celkem 911 přestupků! Většinou je rovným dílem řeší domluvou, blokovou pokutou na místě i ohlášením správnímu orgánu.

Když však včera začala platit povinnost nošení roušek i venku, lidé jako by si opět uvědomili závažnost situace. A že nedodržováním základních opatření proti šíření viru situaci jen zhoršují. To dokládá i skutečnost, že během více než hodinové obchůzky centrem města strážnice musejí napomenout pouze jedinou ženu za nenošení roušky. „Kolem mě ale nikdo není,“ argumentuje. „Jdete ale do prostoru zastávky a tady už lidé jsou,“ podotýkají strážnice. Další dvě ženy si zase na přechodu v Sokolské třídě rychle nasazují roušky, když strážnice z dálky vidí. Ty jsou tentokrát shovívavé.

Vzdor? Nevyplácí se!

„V porovnání s jarem jsou lidé opravdu svědomitější. Osobně si myslím, že je to i tím, že lidé ve druhé vlně ve svém okolí už skutečně znají někoho, kdo virus měl, nebo se s ním sami potkali, což na jaře byla spíše výjimka,“ soudí Zapletalová.

Kde jsou však strážníci neúprosní, to je ojedinělé, avšak vědomé nedodržování nařízení vesměs na zastávkách. Hříšníky hlídají i skrze kamerový systém či za nimi vyrážejí po ohlášení. „Podle dosahu na místo vyrazí buďto hlídka autem, nebo pěší. Asi v 70 procentech případů strážníci na místo dorazí v čas a daný člověk se na místě stále nachází,“ vysvětluje Vladimíra Zapletalová.

K TÉMATU

Městská policie Ostrava a covid-19



20. října 2020 – nenošení roušek: (zákon o ochraně veřejného zdraví)

celkem přestupků: 140

řešeno domluvou: 48

bloková pokuta: 40

oznámeno správnímu orgánu: 52



20. října 2020 – přestupky v gastronomii: (zákon o krizovém řízení)

celkem přestupků: 24

řešeno domluvou: 3

bloková pokuta: 7

oznámeno správnímu orgánu: ⋌14Celkem přestupků v období od 5. do 20. října: 911