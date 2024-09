Porota složená ze zástupců investora, tedy města Ostravy a nezávislých expertů vybírala z 29 žádostí o účast. Do finálního kola urbanisticko-architektonické soutěže postoupilo sedm týmů. Mezi účastníky byly i věhlasné zahraniční kanceláře, přestože je soutěž pořádána v českém jazyce.

„S ohledem na množství přihlášených týmů nebyl výběr sedmi uchazečů jednoduchý. Porota se nakonec shodla na výběru velmi pestrého spektra soutěžících. Zastoupení mají jak velké ateliéry, tak i menší architektonická studia z České republiky i ze zahraničí," uvedl Libor Adámek, předseda správní rady společnosti Pod Žofinkou Holding a. s., která je zadavatelem soutěže.

K TÉMATU Pro účast v soutěži vybrala porota těchto sedm týmů: - dánský ateliér ADEPT v konsorciu s českými kancelářemi atelierem.tečka, krajinářskými architekty VEN.KU architekti, studiem ohboi a dopravní kanceláří VECTURA Pardubice. - pražská kancelář CMC s holandským ateliérem MVRDV, dopravní kanceláří European Transportation Consultancy, krajinářskými architekty L&SCAPE a projekční kanceláří Projekce 21. - brněnský ateliér Consequence forma. - brněnský ateliér CHYBIK + KRISTOF. - pražský ateliér Jakub Cigler Architekti. - pražský ateliér Pavel Hnilička Architects+Planners. - pražský ateliér Studio Perspektiv v konsorciu s londýnskou poradenskou společností Marko & Placemakers. Soutěž probíhá formou neanonymního dvoufázového soutěžního workshopu. Soutěžní porota, ve které jsou zastoupeni zástupci zadavatele, města Ostrava a nezávislí odborníci z řad architektů, urbanistů a krajinářských architektů, bude vést se soutěžícími v průběhu workshopu přímý dialog. Do procesu je zapojena i pracovní skupina, kterou město Ostrava společně s investorem ustanovilo. Jejími členy jsou i zástupci Správy železnic, Dopravního podniku Ostrava, Povodí Odry nebo Národního památkového ústavu.

„Vybraní účastníci soutěže přijedou již příští týden do Ostravy, aby se v rámci prvního soutěžního workshopu seznámili s řešeným územím. V prvním kole soutěže bude každý tým pracovat na konceptu nové čtvrti Žofinka a jejího zapojení do organismu města. Koncept bude porotě a pracovní skupině představen v druhé polovině ledna 2025. Týmy, které postoupí do druhého kola soutěže pak dopracují podrobnější návrh čtvrti a odprezentují jej na jaře. Vítězný návrh, a tedy i podobu nové ostravské čtvrti bychom měli znát v květnu 2025,“ popsal další průběh soutěže Petr Návrat z kanceláře ONplan, která je organizátorem soutěže.

„Špičkovou kvalitu a velký počet uchazečů v soutěži připisuji dobré přípravě soutěžních podmínek, zadání a podkladů. Proto chci za naši firmu poděkovat zástupcům města Ostravy, pracovní skupině, členům poroty a organizátorovi soutěže za výborně odvedenou práci," doplnil Tomáš Laštovka ze společnosti Pod Žofinkou Holding a. s. „Nyní se budeme těšit na výsledky toho, jak vybrané soutěžní týmy promění naše investorské zadání do konkrétní podoby moderní městské čtvrti, kterou bychom rádi v Ostravě postavili," dodává Libor Adámek.