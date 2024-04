Hodně nebezpečný manévr v podzemním parkovišti nákupního centra Forum Nová Karolina předvedl minulý týden řidič malého osobního vozidla. Na vzdálenost několika centimetrů se v nočních hodinách „nalepil“ na cizí osobní vůz značky Renault vyjíždějící z parkoviště v druhém podzemním podlaží. Takto v závěsu hned dvakrát projel za renaultem závorami, které se nestačily spustit.

Parkoviště v Nové Karolině, kde se noční drama odehrálo. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

„Vraceli jsme se s manželem z kulturní akce. Auto jsme v podvečer zaparkovali v druhém podzemním podlaží v Nové Karolině. Vrátili jsme se kolem půl desáté. Parkoviště bylo téměř prázdné. Zaujalo nás menší bílé auto, něco jako Fiat Uno. Uvnitř byli dva mladí lidé,“ uvedla paní Markéta.

Jak dodala, vozidlo se zapnutými světly stálo šikmo na jedné z výjezdových cest. „Bylo to divné. Jakoby na něco čekali. Teď už tomu rozumím, ale to jsme tehdy netušili. Manžel nastartoval a rozjel se. Než jsme se nadáli, měli jsme je několik centimetrů za autem. Když se zvedla první závora, projeli s námi, aniž by závora stačila spadnout. Bylo to krajně nepříjemné. Člověka v noci na téměř prázdném parkovišti napadnou různé myšlenky,“ dodala paní Markéta.

Měli strach

Po „společném“ projetí prvních závor malé vozidlo zpomalilo.

„Když jsme se blížili k druhým závorám v prvním podzemním patře, zrychlili a znovu byli těsně za námi. To už se závora zvedala a opět jsme oba v závěsu projeli. Měli jsme strach, že do nás narazí. Venku se za námi drželi zhruba kilometr. Moc dobře nám nebylo. Začali jsme uvažovat o přivolání policie, druhé auto ale naštěstí odbočilo. Dost se nám ulevilo,“ pokračovala paní Markéta, která se domnívá, že osádka auta nechtěla doplácet parkovné a čekala na vůz, na který by se nalepila.

„Ještě nás napadlo, že možná ztratili parkovací lístek a přes první závoru se bez něj nemohli dostat. Za ztrátu parkovacího lístku se platí pokuta 300 korun,“ uzavřela paní Markéta.

Teoreticky přicházela v úvahu i možnost krádeže a následného projetí bez lístku. Podle dostupných informací ale v uvedené době ke krádeži auta v Nové Karolině nedošlo.