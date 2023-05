Po několika letech se v Ostravě otevře nová prodejna Billa. Zatím jsou v moravskoslezské metropoli pouze čtyři obchody, což je v porovnání s obdobnými řetězci nejméně. V plánu je otevření páté Billy.

Výstavba prodejny Billa v Outlet Areně Moravia, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Koncem letošního roku by se situace měla částečně změnit. Již začala první fáze stavebních prací, samotný objekt by mohl být dokončen na podzim. Po jeho předání začne příprava interiéru. Pokud půjde vše podle předpokladů, prodejna se otevře ještě v průběhu letošního roku, a to v Outlet Areně Moravia (OAM) v Ostravě-Přívoze.

„Bylo by to super. Je zde řada obchodů, scházejí však nějaké potraviny. Už aby to bylo,“ uvedl starší manželský pár nakupující v OAM. Billa se buduje v přední části nedokončeného obchodního oválu směrem k mostu přes řeku Odru.

O otevření Billy v OAM se mluvilo několik roků. Situaci však mimo jiné zkomplikoval covid. „Dva covidové roky téměř zastavily jednání o otevření tohoto řetězce u nás. Všechny, řekněme rozvojové aktivity, byly pozastaveny. Také se jedná o velkou investici vlastníka. I toto bylo třeba zvážit. Pokud vše půjde podle plánů, Billa se otevře na konci roku,“ řekla Deníku Hana Zielinová, manažerka centra.

V současné době je v OAM čtyřicet obchodů. „Intenzivně jednáme o dalších pronájmech, brzy jistě budeme moci představit další prodejny,“ uzavřela Zielinová.