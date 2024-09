„Vážení spoluobčané, vyzýváme k neprodlené evakuaci z jižní části obce (ulice U Boříka, Bartolomějská, Valašská, Lašská, Zacpalova, Paličkova, Knížecí, U Hrůbků) a severní části obce (ulice Barošova, Rolnická, Na Lánech, Štěrková a Fričová, včetně uživatelů garáží na ulici Bartošové). V tuto chvíli hladina řeky Odry vystoupala lokálně na korunu protipovodňové hráze a dotýká se dočasných protipovodňových zábran,“ varoval na facebookovém účtu obvodu jeho starosta Tomáš Lefner.

„Řekou se valí více než stoletá voda a podle prognóz má stále ještě stoupat. Proto vyzýváme všechny osoby imobilní, osoby vyššího věku, děti a ženy, aby zahájili okamžitou evakuaci. Mužskou část obyvatelstva si dovoluji požádat o pomoc při plnění pytlů pískem a jejich ukládání na místa, které to vyžadují. Pokusíme se bojovat a náš městský obvod ochránit, co nejdéle to půjde. Evakuace je v tuto chvíli ještě samovolná. Předpokládáme, že bude trvat minimálně 24 hodin, pokud se nám podaří vodu udržet za provizorním navýšením. Během několika desítek minut v závislosti na vývoji povodňové situace je bude následovat řízená evakuace i pro zůstávající mužské obyvatelstvo,“ upozornil starosta.

Aktuální situace v Koblově, v neděli 15. září 2024 v 11.40 hodin. | Video: Deník/Kateřina Součková

Evakuační autobusy byly zajištěny na 14.30 na Balkáně a na křižovatce ulic U Hrůbků a Paličkova. Obvod už před tím vyzval k evakuaci Osady u chemických závodů v ulicích Mendělejevova a Západní, které jsou přímo ve směru soutoku Opavy s Odrou. Právě střet těchto dvou toků nyní vytváří pro celé město největší riziko.