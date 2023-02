Kdo bude podle vás nový primátor Ostravy?

Ve vedení Ostravy skončí také ona coby náměstkyně primátora pro životní prostředí a IT a také investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová. Ta oznámila vystoupení z hnutí ještě před jednáním klubu - více zde.

Hnutí ANO nominuje své nástupce na uvolněné funkce, personálních změn vedení Ostravy dozná do půl roku.

Šéf ostravské buňky ANO Richard Vereš: Primátor tento scénář sám upřednostnil

/ROZHOVOR/ Přítomen byl jednání oblastního předsednictva hnutí v Ostravě a poté i zasedání zastupitelského klubu ANO. Po něm Richard Vereš coby nový předseda ANO v Ostravě Deníku popsal klíčové závěry z jednání.

Podle předsedkyně klubu zastupitelů ANO Kateřiny Šebestové se klub jednohlasně shodl na řekněme půlroční odchozí lhůtě primátora Macury. Ještě pár dní zpět přitom předsedkyně deklarovala, že má Tomáš Macura většinovou podporu zastupitelů. To tak rychle změnili názor?

Nemyslím, že změnili názor, ale situace se vyvíjela. Dnes sám primátor přišel s návrhem, že s ohledem na odchod z hnutí skončí i ve funkci primátora. Toto byla jeho preferovaná varianta, po jednohlasném odsouhlasení zastupiteli navrhl postupné předání funkce v horizontu několika měsíců, maximálně půl roku.

Končí tedy i obě náměstkyně a jeho pravé ruky Zuzana Bajgarová s Kateřinou Šebestovou?

Ano, toto samy zároveň avizovaly. Tedy že s panem primátorem končí i ony, bavíme se tedy o širší personální obměně ve vedení města v barvách hnutí ANO. Klub se jednohlasně shodl, že to je jeho preferovaná varianta, v dalších měsících se to bude precizovat, aby vše dávalo smysl, aby zůstala zachována kontinuita ve vedení města, aby byly dotaženy projekty a možní nominanti na nové funkce zároveň co nejméně ovlivinili personální obsazení obvodů, jejichž jsou mnohdy členy.

Co to znamená ve vzahu ke koaličním partnerům?

Současné koalici byla rovněž vyslovena jednohlasná důvěra, v koalici se Spolu a Piráty chceme pokračovat. Na jednání se deklarovalo, že klub zastupitelů ANO bude jednotný, nebudeme tedy na středečním zastupitelstvu podporovat dílčí hlasování o nedůvěře, byť je možné, že opozice ho vyvolá.

A co to znamená pro hnutí ANO v Ostravě? Odstřihne se od rebelujících členů a pokračuje dál?

Nemáme důvod klub jakkoli štěpit. Chceme být jednotné hnutí ANO s 21 zastupiteli, abychom jednali ve shodě a prosazovali ideje, s nimiž jsme šli do voleb v Ostravě.

Co osoba hejtmana Vondráka, nyní vlastně posledního z trojice rebelů, který je stále členem hnutí, ale jehož hlavu vedení rovněž požaduje…

Dnes (v pondělí) se konalo oblastní předsednictvo, kdy jsme se vyjádřili i k osobě pana hejtmana Vondráka. Výstupy předáme nyní krajskému předsednictvu, které by se mělo sejít v pátek. Součástí zprávy bude i vyjádření pana Vondráka, který byl jednání přítomen, následně se doporučení krajského předsednictva předá celostátnímu předsednictvu. Zatím to nebudu nijak komentovat. Naše stanovisko není závazné, to ostatně nebude ani to krajské, na základě nich rozhodne celostátní předsednictvo.