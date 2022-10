„Nevím, co se stalo, těžko odhadovat. Je možné, že lidé už chtěli po čtyřiadvaceti letech změnu. Na důvod jsem ale dosud nepřišel,“ řekl Deníku končící starosta Šichnárek.

Neznalí poměrů v Krásném Poli by si mohli myslet, že i třetí služebně nejstarší starosta v Ostravě Tomáš Výtisk (KDU-ČSL) po 16 letech ve funkci končí.

ANO vládne Ostravě! Obsadilo i klíčové radnice ve městě

Lidovci tam totiž zaostali o tři procenta za SNK Mešnice. „Jsou to kamarádi, kteří mně posledních šestnáct let kryjí záda,“ vysvětluje Tomáš Výtisk. Nezávislí kandidáti měli podporu starosty ostatně i ve volebním programu. „Ukázalo se totiž, že někteří lidé mají po Babišově výzvě problém házet hlasy vládním stranám,“ říká Výtisk.

Konec letité vlády ODS a ČSSD

Po dlouhých letech však skutečně dochází ke změně v Ostravě-Hrabové, kde končí hegemonie ODS. Z jejích řad posledního hrabovského starostu Igora Trávníčka porazilo Sdružení nezávislých kandidátů Hrabované (43,98 % ku 23,82 %), novým starostou by se měl stát Milan Slíva.

„Setkali jsme se prozatím v rámci našeho sdružení, nyní budeme jednat o koalici, primárně s Ostravakem. Jasno bychom chtěli mít do týdne. Nelze tedy zatím předjímat konec vlády ODS, která se zde datuje od roku 1990, ale vypadá to tak,“ říká Milan Slíva. Prioritou podle něj bude větší transparentnost radnice a vstřícnost vůči občanům, plán jeho předchůdce vybudovat novou hasičárnu zůstává.

Vítězové a poražení: Ohlédnutí a souhrn výsledků komunálních voleb v Ostravě

Změna se koná také v Pustkovci, kde naopak končí letitá vláda ČSSD. Starosta Stanislav Pyš skončil po vyrovnaném boji čtyř subjektů až třetí a vlády se v případě sestavení koalice ujme sdružení Pustkovec pro život. Včas se pro své dobro od sociální demokracie odstřihl svinovský první muž Radim Smetana, minule zvolený starostou až z třetího místa stranické kandidátky. Pod vlajkou sdružení Pro náš Svinov už konkurenci rozcupoval (ČSSD ve Svinově letos kandidátku nesestavila, pozn. red.).

Nakolik jsou strana nebo sdružení „na vesnici“ svázány se jménem starosty či starostky, se ve volbách projevilo primárně v Proskovicích. Už nekandidující starostka Marie Matějová před čtyřmi lety deklasovala konkurenci ziskem více než 73 procent hlasů, bez ní si SNK Proskovice přišlo jen na 27,44 procenta hlasů a přenechalo vládu Nezávislým kandidátům NK 2022. Novou starostkou podle všeho bude Táňa Paličková.

Vše při starém

Díky jasným vítězstvím by se v obsazení křesel starosty či starostky nemělo nic měnit v Hošťálkovicích (Jiří Jureček, Občané pro Hošťálkovice), Mariánských Horách a Hulvákách (Patrik Hujdus, Nezávislí), Martinově (Jolana Kavalková, Martinov OK, 75,5 % hlasů!), Michálkovicích (Martin Juroška, Volba pro Michálkovice), Nové Bělé (Lumír Bahr, SNK – Pro Novou Bělou), Nové Vsi (Tomáš Lefner, SNK pro Novou Ves, jediná kandidátka!), Petřkovicích (Ivo Mikulica, ODS), Plesné (Pavel Hrbáč, Vše pro Plesnou), Polance nad Odrou (Pavel Bochnia, SNK Polanka nad Odrou), Radvanicích a Bartovicích (Aleš Boháč, SNK Radvanice a Bartovice, 74,79 % hlasů!), Staré Bělé (Mojmír Krejčíček, SNK Stará Bělá 2022). Vše při starém zůstává též ve Vítkovicích (Richard Čermák, Ostravak).

OBRAZEM: Dění ve volebních štábech v Ostravě objektivem fotografů Deníku

Samostatnou kapitolou je přetrvávající nadvláda Josefa Šrámka (ODS) ve Lhotce, které coby služebně nejstarší ostravský starosta letos vládne už od roku 1994! Na konci svého posledního volebního období by měl být ve funkci 32 let! „Je to vítězství s lehce hořkou příchutí, čekal jsem, že vyhrajeme s větším náskokem,“ komentoval však výsledek 54,68 % ku 45,31 % hlasů Šrámek, pro něhož jsou poslední priority vykoupení obecního statku, modernizace úřadu a dokončení probíhající rekonstrukce školy.

Už bezprostředně po volbách Deník informoval o jasných vítězstvích stávajících starostů za ANO v nejdůležitějších ostravských obvodech (Moravská Ostrava a Přívoz – Petr Veselka, Ostrava-Jih – Martin Bednář, Poruba – Lucie Baránková Vilamová, Slezská Ostrava – Richard Vereš).