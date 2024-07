Počet úrazů očí během letních měsíců rapidně stoupá, a tak se oční lékaři na pohotovosti rozhodně nenudí. „Během pracovních dnů vyhledá pomoc okolo deseti lidí, o víkendech je jejich počet až čtyřnásobně vyšší. A většina z nich přichází kvůli úrazu,“ hlásí přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Jan Němčanský.

Riziko zvyšuje rekreační sport. Minimálně jednou týdně ošetřují lékaři těžký úraz oka po nárazu míčku. Nejčastěji florbalového nebo badmintonového. „Další velkou skupinu našich zejména víkendových pacientů tvoří lidé, kteří se zranili při práci na zahradě, s křovinořezem nebo při sekání dřeva. A nezřídka řešíme i úrazy, které si lidé způsobí při pracích s kladivem. Takzvaně kov na kov,“ upozorňuje Němčanský.

Samostatnou kapitolou je pak podle něj nošení slunečních brýlí. V té souvislosti zdůrazňuje, kdy by měl člověk brýle použít jednoznačně: „Pokud se chystáte k moři nebo do vysokých hor, chraňte si oči tmavými brýlemi. Při intenzivním slunečním záření totiž ve vyšších nadmořských výškách hrozí vysokohorská slepota. A doporučení platí i pro děti, kterým by rodiče měli jít příkladem.“

A k letním problémům s očima patří také odchlípnutí sítnice. Projevuje se záblesky v oku a zakaleným viděním. V tomto případě je nutné vyhledat lékaře. „Protože pokud se problém nezachytí včas, je nutná operace. Ročně jich provedeme okolo 150. A nejvíce právě v letních dnech, kdy jsou častější výkyvy tlaku, které mají s tímto problémem zřejmě souvislost,“ dodává přednosta oční kliniky v Ostravě Jan Němčanský.