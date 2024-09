Pomocný technik digitálních panelů - řidič / řidička (25 hodin týdně) - OZP VYHRAZENO pro OZP. První kontakt E-MAILEM: kariera@wekool.cz Jsme ostravská společnost WeKool s.r.o - sociální podnik. Naše společnost má více jak 40 spokojených zaměstnanců OZP. Je pro nás důležité vytvářet přívětivé pracovní podmínky pro zaměstnance s OZP. Hledáme pomocného technika v oblasti digitální panelů a zároveň řidiče pro občasný převoz panelů. Pracoviště v Mariánských Horách. Tvojí náplní práce bude vyřizování reklamací a pronájmů, k ruce budeš mít techniky a skladníka. Příležitostně bude potřeba přizvednout cca 100 kg digitální televizi na paletu a "paleťákem" přesunout v rámci skladu, nebo odvést panel na veletrh v rámci ČR. Sklad má velikost 300 m2. Zaškolíme tě a podáme ti pomocnou ruku. Nutnost je mít řidičský průkaz B. Při své práci budeš vstupovat do skladového programu Pohoda. . Jaké znalosti a dovednosti by jsi měl/a mít? Samostatnost a odpovědnost Standardní tělesná kondice Chuť se učit novým věcem Řidičský průkaz skupiny B Zvládat různorodé situace pozitivně a s úsměvem Práce na PC program POHODA nutností Umět pracovat v týmu Náplň práce Organizace a správa reklamových panelů ve skladu Vedení skladovosti a vydávání panelů určených k pronájmu Příprava panelů na veletrhy a výstavy Občasný rozvoz panelů po ČR Výpomoc skladníkovi Co Ti můžeme nabídnout Práci v čistém skladu 25 dnů dovolené Moderně zařízený sklad Příjemný kolektiv MultiSport kartu (po zkušební době) Výbornou kávu (zdarma) Teambuildingové akce Volné víkendy Zaujala Tě tato pracovní nabídka? Zašli nám svůj profesní životopis. Držíme ti místo. 13 000 Kč

Detail nabízené práce