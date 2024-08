MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Zaměstnanci Liberty. Novou huť pohřbili, podobiznu Gupty spálili s rakví

Celková hodnota rekonstrukce, která byla zahájena v roce 2018, dosáhla bezmála 200 milionů korun, projekt byl finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, Ostravskou univerzitou i samotnou Filozofickou fakultou Ostravské univerzity z jejího rozpočtu.

„Mám radost, že se po šesti letech rekonstrukce znovu otevře budova E. Tato událost představuje významný milník nejen pro fakultu, ale i pro celou univerzitní komunitu. S tímto zázemím, kde nebude chybět například tlumočnická laboratoř, studovna nebo multifunkční divadelní sál, zároveň připravujeme několik zcela nových profesních studijních programů, které reagují na požadavky trhu a jsou přímo navázány na firemní praxi,“ prozradil děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity Robert Antonín.

Od nových oborů si na ostravské hodně slibují. „Mezi ně nově patří bakalářský program Cizí jazyky pro firemní praxi. Do něj, ale i do mnohých dalších oblíbených a zavedených studijních oborů naší fakulty, se mohou studenti hlásit až do 13. srpna v rámci 2. kola přijímacího řízení. Mezi další novinky patří Žurnalistika. Tu letos nabídneme svým stávajícím studentům zatím v rámci ochutnávkového ročního studijního modulu, věřím, že ve velmi blízké budoucnosti otevřeme její celý bakalářský program. Připravujeme také mezinárodně platný systém tzv. mikrocertifikátů, které dokládají získanou kompetenci a jsou navázány na Evropský rámec kvalifikací (EQF). Snažíme se, aby nabídka našich studijních programů byla atraktivní, pestrá a zároveň umožnila mimo špičkové akademické a vědecké zázemí také kvalitní uplatnění v praxi“, uvedl děkan Robert Antonín.