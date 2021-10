„Současný složitý sociální systém neumožňuje lidem, kteří se ocitnou v náročné životní situaci, snadnou orientaci v informacích, které pro řešení svých problémů potřebují. Proto jsme u vstupu do ostravské radnice zřídili kontaktní místo SOCIOPOINT, jehož posláním je nabídnout zejména občanům, ale i odborné veřejnosti účinnou a efektivní podporu na jednom místě,“ uvedl Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.