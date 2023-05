/FOTOGALERIE/ Ostrava opět ožije vínem, a to už tuto sobotu (27. května) od 12 do 22 hodin. Svá vína do Národního zemědělského muzea v Dolní oblasti Vítkovice přijedou představit téměř dvě desítky vinařství z Moravy, Rakouska a Španělska. Vinařský festival ovšem nabídne víc, než jen den plný vína. A vy můžete být u toho! Deník má pro vás připravenou soutěž o vstupenky.

Snímek z uplynulých ročníků festivalu Ostrava žije vínem! | Foto: Navínko

Další ročník vinařského festivalu Ostrava žije vínem nabídne kromě révového moku i pochoutky od místních restaurací, celodenní hudební a kulturní program, kromě tradiční cimbálové muziky také vystoupení Folklórního souboru Ševčík a dětského souboru Hlubinka. Připravené jsou koncerty a workshopy.

SOUTĚŽ DENÍKU

Chcete být u toho? Pak stačí do zítřejšího rána (do čtvrtku 25. května) do 8 hodin odpovědět na otázku:



Kolik vinařství se letos na akci představí?



Své odpovědi zasílejte na e-mail petr.svitak@denik.cz, a to včetně svého jména, příjmení a telefonního čísla. My vylosujeme 10 šťastlivců, kteří od nás získají vždy 2 vstupenky do mailu (není třeba si je vyzvedávat v redakci).

Nápovědu najdete na www.ostravazijevinem.cz



*Soutěž se řídí obecnými pravidly vydavatelství VLP, a.s. - více zde.



*Vstupenky je možné zakoupit také zde.