Společnost OZO Ostrava po dvou letech znovu otevře brány veřejnosti a v sobotu 22. června ukáže zvídavým návštěvníkům, kde končí jejich odpady a jaké technologie je zpracovávají.

V sobotu bude v OZO Ostrava probíhat den otevřených dveří. Návštěvníci poprvé uvidí linku na třídění směsného odpadu. První v Česku. | Foto: Se svolením OZO Ostrava

Činnost OZO Ostrava se totiž nezaměřuje pouze a jen na svoz odpadu. Již delší dobu se společnost soustředí také na přeměnu odpadů v suroviny pro recyklaci a energetické využití. Také proto se podařilo znovu po dvou letech obnovit tradici dne otevřených dveří v závodě v Ostravě-Kunčicích. Otevřené brány odpadů zpracujícího podniku jsou vždy vítané mezi mužskou částí populace, vždyť snad každý kluk chtěl být alespoň na chvíli popelářem.

Středobodem sobotních ukázek pro veřejnost bude prohlídka nové třídící linky. Jako první v Česku totiž právě v Ostravě mají linku na třídění směsného odpadu. Novinku spustili v OZO do provozu v průběhu minulého roku a třídí se v ní odpad z ostravských sídlišť, který až do zavedení linky končil bez užitku na skládce. Stroj denně vytřídí více než 165 tun odpadu, většinu třídění zajišťují automatické separátory a lidské ruce tak slouží jen na začátku linky k vybrání rozměrnějších předmětů, které by linku mohly zahltit.

„Věříme, že unikátní možnost seznámit se s naší novou linkou přiláká na náš den otevřených dveří řadu občanů Ostravy a okolních obcí,“ říká mluvčí společnosti Vladimíra Karasová a dodává, že to není zdaleka všechno, co v ten den návštěvníkům OZO předvede.

„Pro děti bude připravena řada zábavných her na téma třídění a správného nakládání s odpady a tvořivých dílen s využitím různých odpadních materiálů. Samozřejmostí je možnost prohlédnout si auta pro svoz odpadu. Naše Galerie OZO – svozová auta typu rotopress vyzdobená originálními graffiti malbami – se rozrostla o dvě nová díla, přičemž malbu jednoho z nich budou moci návštěvníci vidět naživo. Představíme také úspěšné Reuse centrum Ostrava, které za 4 roky svého provozu už dalo nový život víc než 200 tisícům starých věcí,“ láká Karasová akci, která v areálu OZO Ostrava v Kunčicích startuje v sobotu v 9 hodin.