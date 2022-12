Ještě před několika měsíci byla pravá strana vozovky v Horově ulici ve směru od Komenského sadů směrem k výjezdu na Sokolskou třídu obestavěna automobily. Pro mnohé řidiče to bylo nejsnazší místo, kde zaparkovat, když šli něco řešit na ostravský magistrát nacházející se hned přes ulici. Když řidiči nevytvářeli zbytečné rozestupy, mohlo se jich za sebe zařadit kolem dvaceti. Těchto dvacet "prémiových" stání bez poplatku však s rekonstrukcí Horovy i Sadovy ulice zmizelo.

Obě ulice lemující vilovou čtvrť prošly nikoli výraznou, přesto dosti znatelnou proměnou. Rozpadající se chodníky byly předlážděny, chátrající vozovka přeasfaltována. Za přestárlé stromy a zeleň podél Sadové ulice byly vysázeny nové stromky a mezi vozovkou a protějším chodníkem by alespoň podle dřívějších vizualizací mohl na jaře vzniknout květinový záhon. Rekonstrukce obou ulic až po Vítěznou ulici u centrálního vstupu do hlavního městského parku totiž skončila teprve před několika týdny poté, co byla celá lokalita na více než půl roku uzavřená.

„Pepa, běž to vyřešit“

Výraznou změnou je však také vznik nového cyklopruhu v obou zmíněných ulicích. Zatímco v jednosměrné Sadové ulici vede směrem od magistrátu proti jedoucím vozům po levé straně, v Horově ulici se táhne po pravé straně v místech dříve využívaných k podélnému parkování. A někteří řidiči, i přes značku se zákazem stání a průběžnými piktogramy cyklisty přímo na vozovce, novými pořádky pohrdají. Běžně jich tam stojí několik za sebou současně. Úbytek stání je štve.

Bohužel pro ně jsou na to však strážníci připraveni a smolaři brzy mívají za stěračem lísteček, případně vše strážníci řeší s řidiči přímo. „Sakra, platím desetitisíce na zálohách a teď ještě parkování, Pepa, běž to vyřešit,“ lamentovala na přelomu listopadu a prosince jedna žena u „zkasírovaného“ vozu a poslala manžela za strážníky, kteří zrovna ulici opouštěli. Krátce nato se naskytl pohled na naštvané šoféry i v dalších vozech, většina jich vyběhla jen na otočku a věřila, že se stihne vrátit dříve než strážníci. Nestalo se.

Desítky hříšníků denně?

Podle mluvčího Městské policie Ostrava Jindřicha Machů tyto pořádky v Horově ulici nyní nejsou už tak četné, za poslední měsíc řešili desítky případů, mnoho dalších řidičů však stihne vyběhnout a vrátit se bez následků. „Strážníci řešili 14 případů uložením pokuty v příkazním řízení, 22 přestupků bylo vyřešeno domluvou a jeden přestupek byl oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání. Ve zbylých případech bylo řidičům ponecháno za stěračem upozornění, takzvaná parkovačka,“ řekl Deníku Machů s tím, že postupně si řidiči na nové pořádky v ulici zvykají a hříšníků ubývá.

Mnohé řidiče úbytek parkovacích stání – ve skutečnosti spíše kusu vozovky, kde jen chyběla značka se zákazem státní – štve, centrální obvod se ostatně před rekonstrukcí o „škrtech“ nezmínil. Naopak. „Přibudou i dvě nová parkovací místa v ulici Sadové,“ stálo mimo jiné ve zprávě o plánované rekonstrukci.

Nárok chodců a cyklistů

O nutnosti přizpůsobit ulice a veřejný prostor nejen řidičům, ale třeba právě i cyklistům, hovořila nyní pro Deník i investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. „Jedním z hlavních úkolů, které máme, je změnit vnímání veřejného prostoru zejména skrze automobily. V tomto musíme udělat mentální posun a tuto překážku překonat. Je silná poptávka po tom, abychom město vnímali více z pohledu lidí-chodců, nejen lidí-člověka za volantem. V tom musíme udělat i jako město kus práce, abychom vnímali, že resort dopravy a doprava jako taková nejsou jen auta. Všichni chodíme i pěšky, s kočárkem, na kole nebo koloběžkách a i tehdy jsme součástí dopravního prostoru,“ zmínila Bajgarová ve velkém exkluzivním rozhovoru pro Deník, který vyjde v úterý 6. prosince v Ostravském týdeníku. V Horově ulici se nový trend města už projevil.