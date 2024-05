Panika zachvátila nejednoho řidiče, který v pátek dopoledne projížděl frekventovanou křižovatkou ulic Výstavní, 28. října a Novinářské v Ostravě.

Policisté řídili křižovatku, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jde o místo, kde je nutné se mít na pozoru i při spuštěných semaforech. A co teprve, když je světelná signalizace vypnutá a místo ní se uprostřed křižovatky objeví policisté s bílou hůlkou zvanou regulka. A přesně k tomu v pátek došlo.

Mnozí motoristé si rychle snažili vybavit, co jednotlivá gesta znamenají. A ne všem se to povedlo. Někteří zmatkovali a bylo vidět, že netuší, co mají dělat. Jak uvedl ředitel krajské dopravní policie Petr Štencel, řidičů, kteří pokyny neznají, je stále hodně. „Vůbec neznají ty signály, které jim policista ukazuje. Začnou zbytečně zmatkovat. Policista se je snaží navést přímo do křižovatky,“ řekl Štencel.

Regulovčík roku

Zmíněná křižovatka se v pátek stala místem, kde své síly změřilo dvacet nejlepších dopravních policistů z Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastnili dalšího ročníku tradiční soutěže Regulovčík roku. Řízení křižovatky ale bylo pouze jednou z disciplín. Prokázat museli i své řidičské dovednosti a teoretické znalosti. Dva nejlepší postupují do celorepublikového kola.