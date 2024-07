V rámci současného projektu vzniklo i Kontaktní místo pro bydlení, sídlící na ostravské radnici. Obyvatelé tak mohou získat informace, jak řešit potíže v oblasti bydlení, včetně nedostatku financí k jeho úhradě. Cílem projektu je zajistit domácnostem v bytové nouzi standardní bydlení a poskytnout jim podporu sociálních pracovníků. Na aktuálním projektu spolupracuje osm městských obvodů města Ostravy, z toho sedm z nich vyčlenilo do projektu byty pro účely sociálního bydlení, kterým město Ostrava finančně přispívá na dílčí opravy či vybavení nově vyčleněných bytů (např. kuchyňskou linkou), a to až do výše 200 tisíc korun na bytovou jednotku.

„Ostravští sociální pracovníci hrají dlouhodobě naprosto nezastupitelnou roli v pomoci osobám v těžkých životních situacích. V okamžiku , kdy si už člověk neví se svými problémy rady, sociální pracovník přichází v roli průvodce, který krok za krokem dokáže vyvést klienta z pasti jeho starostí a situaci nejen zvládnout, ale pokud možno pak i trvale stabilizovat,“ přibližuje význam sociálních pracovníků náměstek primátora statutárního města Ostravy Zbyněk Pražák.

„Bydlení je jedna ze základních životních potřeb každého člověka a proto by mělo být vždy ambicí municipality hledat cesty k tomu, aby bylo ve vhodné podobě dostupné opravdu všem. Což v Ostravě naplňujeme také i prostřednictvím projektu nazvaného Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava. Od konce roku 2022, kdy byl projekt zahájen, bylo postupně vyčleněno a poskytnuto 42 sociálních bytů a 1 krizový byt, v nichž je vedle dalších 40 domácností v rámci prevence ztráty bydlení nájemníkům poskytována sociální práce. Celkově se tak jedná o více než 200 osob, z nichž 85 tvoří děti do 15 let. Vedle toho v Ostravě existuje dalších 238 bytů, v nichž sociální práci zajišťují nestátní neziskové organizace, jako je Charita, Armáda spásy a další. Je vhodné také zmínit, že Kontaktní místo pro bydlení oslovilo se svou žádostí do konce června letošního roku téměř 1 300 klientů, z nichž 349 si podalo žádost o poskytnutí sociálního bytu v rámci našeho projektu,“ dodává Pražák.

Bytová nouze se nezřídka týká samoživitelek s dětmi. Do nezáviděníhodné situace se většinou dostanou po rozchodu s partnerem, kdy nejsou schopny finančně řešit náklady na bydlení, energie a potřeby své i dětí. „Žila jsem osm a půl let na ubytovně se třemi dětmi. Pracuji na zkrácený úvazek v úklidové firmě, s touto výplatou jsem nemohla našetřit ani na kauci, kterou nájemci bytů vyžadují. Navíc jak děti rostly, styděly se pozvat své spolužáky do ubytovny. Děti tu naši situaci prožívaly ještě citlivěji,“ svěřila se jedna z klientek, která již nyní bydlí se svými dětmi v ostravském sociálním bytě.

Sociální pracovnice pomohla nejen s žádostí o byt a s vyřízením příspěvků na bydlení, ale také poradila se zájmovými kroužky pro děti, které tak mohou aktivně trávit volný čas se svými vrstevníky a celá rodina se tak po více než osmi letech vrátila do standardního způsobu bydlení.

Další klient, kterému ostravští sociální pracovníci pomohli, předestřel svoji zkušenost: „Bydlel jsem v podnájmu, ale během tříměsíční hospitalizace v nemocnici z důvodu mrtvice jsem nebyl schopen zajistit úhradu nájemného, tak jsem o byt přišel. Nějakou dobu jsem přespával různě u příbuzných a známých, ale takto se opravdu špatně žije. Nikdy jsem nebyl někomu na přítěž, ale nyní již jako invalida druhého stupně bez bydlení jsem propadal beznaději.“ Po přidělení sociálního bytu zůstává i tento klient v úzké spolupráci se sociální pracovnicí a společně překonávají období léčby psychických a pohybových problémů, vyřizují poskytnutí dávky příspěvku na bydlení apod.

Podobný je i příběh jiného klienta, který po rozvodu přišel nejen o bydlení, ale ztratil i kontakt se svými dětmi. Žil v noclehárnách nebo na ulici a svízelnou situaci řešil alkoholem. Životní sílu však nakonec našel, sám začal ze dne na den abstinovat a již tři roky se nedotkl alkoholu. „Chtěl jsem svou situaci řešit sám, bez pomoci. Pít jsem sice přestal, ale i tak jsem měl problém se špatnými myšlenkami a vyřešením celé situace. Nakonec jsem dal na rady sociální pracovnice, požádal o sociální bydlení i příspěvek na něj a teď už mám i vlastní klíče,“ říká tento klient, který chce nyní sám pomáhat ostatním s podobným osudem.