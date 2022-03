V Ostravě bylo za tímto účelem zřízeno speciální sběrné místo na adrese Wattova 797/17 v Přívoze, které je otevřeno každý den od 8 do 20 hodin - viz fotogalerie níže.

Největší přínos má zdravotnický materiál, prostředky osobní hygieny, balená voda, trvanlivé potraviny, komunikační prostředky od mobilů po nabíječky a powerbanky, deky, přikrývky nebo hračky pro děti.

Humanitární sběrné místo zřídila také nezisková organizace Moment, hygienické potřeby, jídlo či potřeby na spaní přijímá ve všech šesti prodejních pobočkách (AVION Shopping Park, Nám. Msgre Šrámka 1828/5, Českobratrská 1788/20, Opavská 819/69, Horní 55 a 28. října 1093/204), větší množství materiálu pak lidem doporučuje vozit přímo na sklad zřízený v MŠ a ZŠ Bělský les.

FOTO: Lidé v Ostravě podpořili Ukrajinu. Zástupci Ruska dostali výpověď

Na adrese Horní 3, tedy přímo radnici v Ostravě-Jihu pak obvodní radnice v pondělí odpoledne rozhodla ve spolupráci s městem o zřízení speciálního sběrného místa výhradně pro zdravotnický materiál. Lidé jej mohou nosit v úřední hodiny, tedy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 14 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.

Další místa nevznikají. „Byli jsme ujištěni, že v současné době je materiálu dost a nemá smysl zakládat další sběrné místo,“ uvedla například Poruba prostřednictvím mluvčího Martina Otipky, která je ale připravena tak učinit a lidem, kteří chtějí pomoci, doporučují přispět finančně.

Finanční pomoc

Od prvních dní konfliktu na Ukrajině fungují také veřejné sbírky, speciální transparentní účty zřídily například Člověk v tísni (na webu clovekvtisni.cz nebo platbou na účet 0093209320/0300), Charita České republiky (na webu charita.cz nebo na 55660022/0800 s variabilním symbolem 104) nebo Adra (prostřednictvím portálu Darujme.cz nebo na 66888866/0300 s VS 500).

Veřejnost na ně odkazují i samosprávy, které pro lepší koordinaci většinou vlastní sbírky pro veřejnost nezřizují, přestože samy rovněž posílají hodnotné finanční dary.

Ubytování a další pomoc

S masivní migrační vlnou z Ukrajiny, která v těchto dnech dorazila i do České republiky, je také velká poptávka po ubytovacích zařízeních a další pomoci. Společnost Heimstaden i Moravskoslezský kraj v Ostravě vyčlenily stovky ubytovacích prostor a vítána je i vlastní iniciativa lidí.

OBRAZEM: Sběrné místo pomoci pro Ukrajinu v Ostravě. Město zapojilo i strážníky

Úřady vesměs odkazují na speciálně zřízený web pomahejukrajine.cz, kde kromě nabídek ubytování velmi rádi uslyší i o specializovaných možnostech, jako je nabídka tlumočení, psychologická, lékařská či právní pomoc, doučování dětí, administrativní pomoc či dopravní služby.

Shromáždění na náměstí

V Ostravě se dnes, v úterý 1. března v 18 hodin uskuteční už druhé veřejné shromáždění na podporu Ukrajiny. Stejně jako v minulém týdnu proběhne na Prokešově náměstí před Novou radnicí, a to v 18 hodin. Pod heslem Ostrava stojí za Ukrajinou vystoupí sbor Národního divadla Moravskoslezského, Canticum Ostrava, Chorus Ostrava a Adash pod vedením ukrajinského dirigenta Jurije Galatenka. Průvod posléze zamíří kolem řeky a pod Sýkorovým mostem na Masarykovo náměstí, kde lidé zapálí svíčky jako symbol solidarity s Ukrajinou a uctění památky obětem války. Akci pořádá kulturní spolek Jeden svět Ostrava, Centrum PANT, Ostravská univerzita a VŠB-TUO.

Jste-li z Ostravy a okolí, přijďte podpořit Ukrajinu na další veřejné shromáždění, které se uskuteční v úterý 1.března od 18 hodin před ostravskou Novou radnicí. Zaplňme celé náměstí! pic.twitter.com/O8XwNc0zh5 — Tomáš Macura (@Macura2014) February 28, 2022

Azyl pro uprchlíky

Z pohledu regionu je nyní klíčové postarat se o ukrajinské uprchlíky a zajistit Ukrajině humanitární pomoc. Z tohoto důvodu zasedal krizový štáb kraje, který řešil i jiné otázky.

Pro Moravskoslezský kraj od 1. března 2022 bude fungovat bezplatná informační linka pomoci uprchlíkům z Ukrajiny 800 720 210, a to denně od od 7 do 19 hodin.



Také na webových stránkách Moravskoslezského kraje vznikla sekce věnovaná pomoci Ukrajině, kde zájemci najdou potřebné kontakty a informace jak a kam účinně nasměrovat svou pomoc - VÍCE ZDE.



Hlavní kontaktní místo pro uprchlíky v Moravskoslezském kraji vznikne v Ostravě za spolupráce policie, hasičů a Českého červeného kříže. Sídlo bude mít v ulici Červeného kříže 4, blízko centra.



Krajská rada rovněž schválila 10 milionů korun na aktivity spojené s pomocí Ukrajině.