Ulevit centru města, primárně Nádražní ulici, z níž by se ještě víc měl stát pěší bulvár. S tímto záměrem město Ostrava připravuje dostavbu Porážkové ulice. Nová Prodloužená Porážková by mohla stát zhruba za čtyři roky.

Těmito místy by za pár let měla pokračovat Prodloužená Porážková ulice v centru Ostravy. Spojí Karolinu s oblastí Mariánskohorské ulice a hlavního nádraží. | Foto: Magistrát města Ostravy

V současnosti řidiči v Ostravě využívají Porážkovou ulici spíše jako základního jednosměrného „pomocníka“. Výjezdem přes Švabinského ulici se dostanou na Frýdlantské mosty, kolem Jatek po Janáčkově ulici míří do dalších ulic centra, výjezdem z Žerotínovy ulice zase mohou využít mosty na Českobratrské. Vyjma lokální obsluhy však ulice k mnoha jiným účelům neslouží.

Prodloužená Porážková

Za několik let by však měla být plnohodnotnou obousměrnou ulicí a zároveň nejrychlejší spojnicí mezi Karolinou a oblastí hlavního nádraží.

Proměna přestupního uzlu v Ostravě: Náměstí Republiky čeká velká revitalizace

„Tento projekt by měl být v podstatě čtvrtou etapou v rámci řešení situace Porážkové ulice. Tato fáze Porážkové by měla odklonit dopravu z centra města a odlehčit dopravě v Nádražní ulici. Poslouží i jako náhradní silnice pro případ uzavírky v Nádražní v případě oprav,“ popsal záměr mluvčí města Petr Havránek s tím, že prodloužená ulice povede dál kolem železniční trati za vozovnou tramvají a napojí se na Mariánskohorskou ulici před „myší dírou“.

Právě spojením s Mariánskohorskou dostává Porážková nové využití. „Díky této silnici-spojce nebudou muset řidiči od Mariánskohorské zajíždět na křižovatku u Sadu Boženy Němcové a dál po Nádražní. Lehce odbočí za podjezdem doprava a kolem trati budou mít spojku až ke Karolině,“ popsal přínos Prodloužené Porážkové místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz, který má v obvodu na starosti dopravu.

Úleva pro Nádražní

„Pro centrum bude tato spojka představovat snížení zatížení Nádražní ulice tranzitní automobilovou dopravou a lze uvažovat o jejím dalším zklidnění v nejlukrativnějším úseku od Českobratrské ulici k Ostravici,“ dodal Witosz s tím, že zastupitelé města dostavbu Porážkové i zklidnění provozu v Nádražní ulici schválili v loňském roce v rámci strategického plánu Fajnova Centrum.

FOTO: Do centra Ostravy na Nádražní ulici se v sobotu vrátily tramvaje

Od té doby se toho hodně událo. „Magistrát vypsal veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace pro povolení a provedení stavby. Ta by měla být dokončena do konce příštího roku a také ve stejné době bychom chtěli mít platné stavební povolení,“ popsal plánovaný harmonogram mluvčí Ostravy Petr Havránek s tím, že stavba Prodloužené Porážkové by měla trvat dva roky.

Do listopadu 2025 by Ostrava chtěla znát zhotovitele, který vzejde z veřejné zakázky, a do listopadu 2027 mít postaveno. „Cena této části Porážkové by se měla pohybovat okolo 281 milionů korun,“ dodal Havránek.