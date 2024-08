Za osm měsíců lidé vybrali neuvěřitelných 270 tisíc korun. Díky nim už dostala patnáctiletá Anička sportovní vozík a o rok starší Agátka absolvovala první rehabilitace. Ty teď čekají i sedmiletého Dana, jenž potřeboval 100 tisíc korun na pravidelné cvičení, které zlepšuje jeho zdravotní stav. Trvalo jen pár měsíců a částka je k dispozici. „Musím poděkovat všem Porubanům, jsou neskuteční. Nečekala jsem takovou podporu. Díky ní teď bude moci syn celý rok rehabilitovat v Arcadě,“ uvedla maminka sedmiletého Dana.

Za pomocí stojí stovky obyvatel ostravského obvodu Poruba. Právě ten organizuje charitativní sbírku pojmenovanou Srdce pro Porubu. Do sbírky, se kterou se lidé mohou potkat na většině akcí v Porubě, přispívá čím dál více dárců. A mnozí z nich pravidelně. „Když jsme před léty sbírku zakládali, měli jsme poměrně skromné cíle. Chtěli jsme vždy vybrat pár tisíc korun, které by pomohly někomu z našeho sousedství. Přiznám se, že jsme nečekali tak skvělou reakci ze strany Porubanů. Srdce pro Porubu se postupně dostalo do širokého povědomí a lidé chtějí pomáhat. Možná je to dáno i tím, že nejde o nějakou anonymní pomoc. Směřuje k těm, které můžete potkat na ulici, a které spousta z nás osobně zná. Těší mě, že počet obdarovaných se neustále zvyšuje a že jsme jim schopni adresovat i vyšší částky. Velmi si toho vážím, a všem, co přispívají, děkuji,“ řekla starostka Lucie Baránková Vilamová.

close info Zdroj: Se svolením obvodu Ostrava-Poruba zoom_in Jedním z těch, kdo se už letos dočkal pomoci z charitativní sbírky Srdce pro Porubu, je sedmiletý Dan.

Letošní bilance projektu ale ještě nekončí. Dalším v pořadí, kterého Poruba chce podpořit, je třicetiletý Jakub. Sympatický mladý muž prodělal kvadruparetickou formu dětské mozkové obrny, což je jedna z nejtěžších forem této nemoci.

close info Zdroj: Se svolením obvodu Ostrava-Poruba zoom_in Třicetiletý Jakub, který v dětství prodělal mozkovou obrnu, je dalším, kterému má projekt Srdce pro Porubu pomoci.

„Je to strašně složitá diagnóza. Jednoduše řečeno, celý život jsem upoután na invalidní vozík a neobejdu se bez pomoci druhé osoby. Sám si neudělám téměř nic. Potřebuji mít stále někoho u sebe, a hlavně musím pravidelně rehabilitovat, protože moje tělo mě neposlouchá a bez cvičení by se můj stav zhoršoval,“ posteskl si Jakub, který ale odmítl rezignovat.

Jak je možné přispět? - na transparentní účet 500063622/0800 - do pokladničky v informačním centru městského obvodu Ostrava-Poruba (Hlavní třída 583/15)

Ačkoli je neustále odkázán na vozík a pomoc druhých, snaží se co nejvíce věcí dělat samostatně. „Je to těžké, ale bojuji. Domlouvám si termíny asistence a podobné věci. Je pro mě důležité, abych co nejvíce věcí zvládl sám,“ dodal Jakub, kterému dny zpříjemňují čtyři malí psi. Celodenní péči mu zajišťuje matka, se kterou bydlí, a pomáhají mu i osobní asistenti spolku Podané ruce – osobní asistence.

Finanční příspěvek ze sbírky Srdce pro Porubu využije na celoroční speciální léčbu ve společnosti Krásná rehabilitace. Potřeba je 93 120 korun.

Sbírka Srdce pro Porubu funguje už od konce roku 2019 a za tu dobu pomohla dvanácti dětem a jednomu dospělému. Celkově se podařilo vybrat téměř milion korun.