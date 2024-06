Více než 200 umělců z 20 zemí se představí na tradičním Festivalu v ulicích Art & Life v Ostravě. Třináctý ročník festivalu se uskuteční od pátku 21. června do soboty 22. června 2024 na Hlavní třídě v Porubě. Nebude ale jedinou akcí, která se v té době bude v této městské části odehrávat. Souběžně s Art & Life proběhne i desátý ročník hudebního showcase festivalu Czech music Crossroads, na kterém letos vystoupí hudebníci například z Itálie nebo z Velké Británie.

Festivalový program začne už ve středu 19. června v Kostele sv. Václava ve 20 hodin, kde proběhne vystoupení české varhanní virtuosky Katty. „Stejně jako v loňském roce, také letos mohou lidé navštívit všechny festivalové koncerty v Domě kultury Poklad i na open-air scéně na Alšově náměstí zcela zdarma,“ slíbila ředitelka festivalů Czech music Crossroads a Festivalu v ulicích Art & Life Petra Hradilová.

Na Czech Music Crossroads uvidí letos návštěvníci vystupovat umělce například z Česka, Guineje nebo Irska. Nejpočetnější zastoupení budou mít letos v Ostravě hudebníci z Itálie, odkud přijede kapela s jižanskou a východoevropskou energií s názvem BandAdriatica.

Poruba jako San Francisco

V pátek se festivalová akce v Domě kultury Poklad a na Alšově náměstí rozroste i o Festival v ulicích Art & Life, na kterém vystoupí o něco více umělců než loni. „Změna proběhne na kruhovém objezdu, místo bude koncipováno jinak, než byli návštěvníci v minulých letech zvyklí. Vzniknou zde malé tribuny a umělci budou opakovat představení během dne několikrát. V pátek i v sobotu to tu tradičně zahájí fire show,“ řekla Hradilová. U rondelu uvidí návštěvníci v akci například indickou taneční akrobatickou skupinu, kterou si organizátoři vyhlédli přímo v Indii.

Na organizování obou festivalů se podílí i ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová, která společně s realizačním týmem navštěvuje nejrůznější festivaly po celém světě, kde hledá inspiraci pro ostravská hudební i umělecká vystoupení. „Těším se na všechny delegáty, kteří z celého světa přijedou. A můžu vám říct, že právě to propojení Crossroads a Festivalu v ulicích je unikátní v tom, že oni jsou pak absolutně unešení z toho, jak na sebe oba festivaly navazují. Nesmírně si to užívají a myslí si, že Poruba je San Francisco,“ popsala s úsměvem Holušová

Busking a vystoupení na porubských nárožích

Jedná se o třináctý ročník festivalu a na Hlavní třídě v Porubě se uskuteční potřetí. Mezi Porubany si získal oblibu, což potvrdila i starostka městského obvodu Lucie Baránková Vilamová. „Od prvního ročníku je festival velmi oblíbený. Má nové i stálé fanoušky, kteří se na festival vrací. Celé Hlavní třídě ta akce sluší a bylo by dobré, kdyby se v budoucnu konala na celé ploše ulice. Kdyby se takto jednou uskutečnila, vůbec bych nedivila. Pro mě je festival srdcovka a je radost se dívat na to, jak se lidé baví,“ řekla k festivalu Baránková Vilamová.

Festivalový program v Porubě proběhne na devíti scénách. Tři z nich budou výhradně hudební a odehrají se na nich koncerty hudebníků z Čech, Slovenska, Polska, Francie, Irska, Itálie nebo z Koreje a africké Guineje. Základem festivalu je každoročně i busking, čili pouliční umění. Někteří z hudebníků, kteří vystoupí na festivalových scénách, se objeví i na porubských nárožích. Za českou hudební scénu vystoupí uskupení Acoustic Irish se svou variací na irskou muziku s nádechem beskydských hor nebo rocková skupina Pavla Kuči s názvem Duo KuKačka.

Umělecká část festivalu bude zaměřena i na nejmenší návštěvníky v dětské zóně, kde si vyzkouší kreativní tvorbu obrázků s pomocí barevného písku nebo se zúčastní soutěží a sportovních aktivit v nejrůznějších workshopech.

Tradiční součástí Festivalu v ulicích je rozsáhlá gastro zóna, kterou budou tvořit stánky a foodtrucky. Na Alšově náměstí se bude stejně jako loni rozlévat víno v rámci oblíbeného Vinného festivalu a příznivci vodních dýmek budou moci navštívit stánky s vodními dýmkami. K zakoupení budou rukodělné výrobky, oblečení nebo šperky na festivalovém marketu, kde mohou návštěvníci podpořit české designéry.

Festival v ulicích Art & Life společně s Czech Music Crossroads jsou přístupné zdarma. Vstup na konferenční část programu s přednáškami, diskuzemi a kulatými stoly je možný s platnou registrací, kterou lze provést na webu crossroadmusic.cz.