Proměna lokality u Floridy byla dlouho očekávaným krokem v revitalizaci Hlavní třídy. Prostor u kruhového objezdu je dlouhodobě spjat s historií Poruby a je také epicentrem při konání nejrůznějších akcí. Dominantou celého prostoru je budova bývalé restaurace Florida, kterou nyní vystřídá dřevěný kruhový objekt. Ten bude sloužit jako terasa s lavičkami, na kterou se lidé dostanou po schodech nebo výtahem. Celý objekt bude sloužit i jako galerie, místo pro pořádání koncertů, workshopů, divadelních představení a dalších akcí. Dominantní prvek zároveň poskytne stín, který betonové ploše dosud chyběl.

„Poruba si rozhodně zaslouží takto výrazné a zajímavé stavby. Proměna Floridy oživí veřejný prostor, přinese do něj něco netradičního a nového. Porubané se mohou těšit na několik nových vodních prvků, bistro, zmrzlinový stánek, posezení i veřejné toalety, po kterých už dlouho volají. Chceme, aby tam lidé trávili volný čas. Při revitalizaci parku u Domu kultury Poklad se nám to povedlo a jsem pevně přesvědčena, že se nám to povede i u Floridy,“ uvedla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Součástí nově zrekonstruovaného prostoru bude i renovace zeleně, dvě fontány a mlhoviště. V areálu přibudou i herní prvky pro děti, které u současného prostranství chyběly. „Chystáme výsadbu nové zeleně, která nahradí stromy, které to nejlepší mají už za sebou. Vysazen bude nový parkový trávník, přibudou skoro dva tisíce metrů čtverečních záhonů, které budou rozkvétat postupně v průběhu roku. Samozřejmostí jsou nové lavičky a mobiliář. Starý asfalt na chodnících na hlavní zpevněné ploše nahradí kvalitní betonová dlažba, což umožní i nadále pořádat v místě nejrůznější akce,“ informovala místostarostka obvodu Petra Brodová.

Obvod na plánování veřejného prostranství Florida spolupracoval i s Porubany, které představil připravenou studii začátkem roku 2020. Na sociálních sítích si rekonstrukce Floridy vysloužila zejména pozitivní reakce. Mezi obyvateli se však našli takoví, kteří rekonstrukci ikonického prostoru Poruby nevítají s otevřenou náručí. „Na obrázcích je jen travnatá plocha a kolem ní ‚stezka v korunách stromů‘ a nejlevnější dlažba,“ napsal na Facebook jeden z komentujících.

Na negativní reakce, které se na sociálních sítích objevovaly ale měla starostka jasný názor: „Bohužel jsem o celé proměně již četla řadu dehonestujících příspěvků na sítích, jak zas bude všecko špatně, kolik jsme pobrali z projektu všichni radní peněz, jaká je to blbost a podobně. Při čtení tohoto mě napadá jediné, že bychom Porubu měli zakonzervovat pod tskleněný zvon a už nikdy nic nedělat. Protože kdo nic nedělá, přeci nic nezkazí. Ale to je přece pitomost. Nejde žít z minulosti, musíme jít dál, rozvíjet se. Ano musíme stavět na všem dobrém, co se tu v minulosti v Porubě postavilo a posouvat to dál, rozvíjet, co má potenciál. A nebojme se změn, někdy už předem preventivně brbláme a často dost zbytečně,“ uvedla. Celá rekonstrukce vyjde na 87 milionů korun a dokončena by měla být do léta roku 2025.