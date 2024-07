Kostel svatého Mikuláše je jednou z nejstarších budov v Porubě a pozůstatkem doby, kdy druhý nejlidnatější obvod Ostravy byl jen malou vesnicí. Schodiště, které ke kostelu vede, je ve špatném stavu, a dokonce muselo být loni uzavřeno. Radnice se do opravy ještě donedávna nemohla pustit. Na vině byly nejasné majetkové vztahy.

„Jsme si vědomi toho, že stav schodiště nepůsobí dobře. Dlouhodobě se to snažíme řešit, ale problém byl v tom, že nebylo jasné, komu schody patří, čí je zídka okolo a kdo by měl vlastně celou opravu provést,“ uvedl místostarosta Richard Hanáčik.

Obvod jednal s římskokatolickou farností a podařilo se s ní domluvit. „Společně s panem farářem jsme se shodli na tom, že chceme, aby nejenom kostel, ale i jeho okolí působily důstojně. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč a mohli jsme konečně zadat projekt, který problém vyřeší. My opravíme schody, farnost zaplatí opravu zídky,“ řekl místostarosta Richard Hanáčik.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT: Dva mladí sígři v Ostravě záměrně rozbíjeli okna. Neviděli jste je? Policie žádá o pomoc při ztotožnění dvou mladíků, kteří v Ostravě rozbili dveře jednoho z domů. | Video: Se souhlasem PČR

Projekt na opravu by měl momentálně procházet povolovacím procesem, a pokud se nestane nic nepředpokládaného, opravy by měly začít na jaře příštího roku. „Těší mě, že jsme se domluvili. Chceme přispět ke zkvalitnění veřejného prostoru v Porubě i tím, že naše budovy mít potřebnou kvalitu. Ať už vzhledově, nebo funkčně. I proto v současné době opravujeme budovu fary, která potřebovala velký zásah. Pracujeme na všem, co se dá, a snažíme se svým dílem přispět k tomu, aby byla Poruba pěkná,“ poznamenal porubský farář Pavel Marek.

Historie kostela svatého Mikuláše, což je jediný římskokatolický svatostánek v Porubě, sahá do patnáctého století. Několikrát byl přestavěn, například až v roce 1909 dostala jeho věž současnou podobu. Poslední úpravy se dělaly v roce 2010, kdy byl vyměněn hlavní oltář a opravena věž.