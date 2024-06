Ani v tomto roce nepřijdou obyvatelé ostravského obvodu Poruba o oblíbené květinové louky. Letos jich bude už čtrnáct.

Květinová louka u Hlavní třídy v Ostravě-Porubě. Foto: Martin Otipka | Foto: Deník/Zdeněk Janiurek

Poprvé vysázeli květinovou louku v Porubě v roce 2021 v dolní části Hlavní třídy a místní si ji okamžitě zamilovali. Šlo o jednoznačně nejvíce fotografované místo v okolí. Postupně obvod začal osévat i další plochy. Letos už lidé najdou v Porubě květiny ve čtrnácti lokalitách. Ta největší zůstává u vyústění Hlavní třídy do ulice Francouzská a má rozlohu úctyhodných 1590 metrů čtverečních. Nejmenší je naopak na ulici Plk. Rajmunda Prchaly, kde rozloha květinové louky činí patnáct metrů čtverečních.

Součástí porubských květinových luk jsou například slunečnice, vlčí mák, chrpa, měsíček lékařský nebo len velkokvětý.

Ostravskou Jubilejní kolonii pohltí prvorepubliková atmosféra a rozvlní ji swing

„Květinové louky přinášejí do měst kus přírody a lidé je mají rádi. Pravidelně dostáváme požadavky, abychom oseli i další plochy, a pokud je to možné, snažíme se vyjít vstříc. Využíváme nejrůznější květinové směsi, aby výsledek byl co nejrozmanitější a květiny vyrůstaly postupně v průběhu roku. Zcela rozkvetlé louky by měly být jako v minulých letech koncem června,“ uvedla starostka městského obvodu Ostrava-Poruba Lucie Baránková Vilamová.

Také letos je připravený chodníček na louce u Hlavní třídy. Ten lidem umožní procházet přímo místem a dotýkat se květin. „Lidé to loni ocenili. Díky chodníčku mohou dojít doprostřed louky bez toho, aby kytky pošlapali,“ doplnil slova starostky místostarosta Richard Hanáčik.

Žhavá novinka na Colours of Ostrava: loňské svatební obřady doplňuje seznamka

Celkový rozsah oseté plochy v Porubě letos čitá více než čtyři tisíce metrů čtverečních ploch a použito bylo na padesát kilogramů osiva. „Už v tomto roce chystáme první etapu nových výsadeb na Hlavní třídě, a to od kruhového objezdu směrem k Nezvalovu náměstí a na druhé straně k Alšovu náměstí. V dalších letech dostane novou výsadbu i zbytek porubského bulváru,“ dodala starostka Baránková Vilamová. Práce na proměně prostoru pod kruhovým objezdem, kterému místní přezdívají u Floridy, případně u Lenina, začne v polovině července a potrvá rok.