/FOTO, VIDEO/ Zahradnictví Poruba v Ostravě se rozhodlo pro uspořádání jejich prvního samosběru brambor. Ten mohou zájemci o brambory navštívit v pátek do pěti hodin nebo v sobotu od osmi do jedenácti hodin.

V Zahradnictví Poruba v Ostravě odstartoval samosběr brambor, 22. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

„V zahradnictví nestíháme, proto jsme se rozhodli pro samosběr,“ uvedla Františka Bestová, spolumajitelka Zahradnictví Poruba, které provozuje společně se Zdeňkem Bagarem. Zákazníci si mohou během samosběru nasbírat kolik brambor chtějí. Kilo zde vyjde na 15 korun.

„Kdo se chce samosběru zúčastnit, může ozvat a my ho nasměrujeme na naše pole. Máme připravené přepravky, do kterých si zákazníci mohou úrodu nasbírat,“ vysvětluje Bestová. Po zvážení a zaplacení si poté zákazníci přesypou brambory do vlastních přepravek či košíků.

Brambory pro Ukrajinu

Na samosběr brambor dorazila i Marie Soukupová s dcerou Libuší. „O samosběru jsme se dozvěděly úplnou náhodou, když jsme jely do zahradnictví koupit petržel. Normálně bychom tady asi nejely, ale v sobotu je ve Staré Bělé sběr potravin pro ukrajinské rodiny. Takže jsme tady šly něco nasbírat, abychom je tam mohly zítra dovézt,“ říká jedna z návštěvnic samosběru.

K dispozici jsou zde dvě odrůdy brambor - Queen Anne a Bernina. Kdo samosběr nestihne tento víkend, tak jej zahradnictví bude ještě v budoucnu opakovat.

Zvyšující se náklady

Firma funguje už od roku 1993 a zvyšující se ceny ve světě se už začaly odrážet na nákladech i v zahradnictví. Nejvíce se zvýšení cen odráží na postřicích nebo chemii. „Vracíme se v cenové politice zpátky do roku 1985. Náklady šly o 200 až 300 procent nahoru. Hnojiva, postřiky i chemie jsou zkratka dražší. Na prodejních cenách to ale není poznat,“ dodává spolumajitelka.