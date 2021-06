Uzavírka mostu s evidenčním číslem 11H-137 začala v ulici 17. listopadu ve staré Porubě druhý červnový den v podvečer.

Ani ne dvaasedmdesát hodin od zahájení rekonstrukce mostu 56-015 v Přívoze a zneprůjezdnění hlavního tahu z Ostravy severním směrem na Hlučínsko – což samo o sobě působí velký ohlas i zlou krev.

„Ještě celý večer i noc tu auta jezdila značky neznačky,“ komentují porubští situaci na místě, kde asi až do konce letošního roku smějí jen stavaři, tramvaje, sanitky, hasiči, policie a strážníci. Objížďka tu platí i pro autobusy, spodem kolem kostela a radnice.

V půlce Klimkovické ulice platí jednosměrka za tímto účelem a u ní postává hlídka. „Trošku blázinec…," konstatuje strážník a odmávává strážník pryč další auto naznačující blikáním vjezd do nově slepé ulice.

Shora se jezdit může a taky se tu valí vůz za vozem, na což nejsou obyvatelé dané části porubské „vsi“ zrovna zvyklí. Městská policie též právě proto staví ve čtvrtek do blízkosti uzavírky čtyři muže, dohlížejí na zákazy průjezdu nebo vjezdu.

„A jak do Klimkovic?“ ptá se strážníka u pumpy v ulici 17. listopadu seniorka plánující další den cestu do lázní jihozápadně od Poruby. Nežli ji to muž v uniformě s reflexní vestou vysvětlí (nejlépe kolem Globusu hlavní doporučovanou trasou po silnici I/11, Prodloužené Rudné) musí zastavovat a otáčet více motoristů pokoušejících se projet.

„Ve špičce masakr!“ míní jiný strážník, kterého služba velí do ulice Vřesinské. Přesněji řečeno, opět jednosměrky nedaleko známého porubského venkovního koupaliště, kde bývají trable s dopravou v létě na denním pořádku. Momentálně se tudy snaží „proniknout“ a zkrátit si cestu mnoho šoférů, vracet se musí jen s upozorněním… zatím.

Ředitelství silnic a dálnic ČR vzkazuje, že celková uzavírka mostu přes Porubku ve staré Porubě je kvůli „demolici nosné konstrukce a následné výstavbě nové, včetně sanace spodní části“. Bez daně to má vyjít na 20,45 milionu korun a potrvá někdy do prosince. Pro porovnání: Rekonstrukce mostu v Přívoze je za 18,77 milionu bez DPH.