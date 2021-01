Obleva po lednovém sněžení mění ani ne půldruhého sta metrů dlouhý úsek u jednoho z obytných bloků v Opavské ulici v Porubě na místo, kde se střízlivým chodí jako "opilým".

Zvlněný chodník na ulici Opavská, 22. ledna 2021 v Ostravě-Porubě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

A v okolí žijící bývalí horníci to ironicky přirovnávají k bubřící počvě (zvedajícímu se spodku chodby). Dlažba na chodníku i cyklostezce je skutečně uvolněná a ne zrovna bezpečná. „Už nám to občané taky hlásili…“ uvádí místostarosta obvodu Miroslav Otisk, do jehož kompetence spadá i odbor dopravy a údržby komunikací.