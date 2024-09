Protipovodňové valy v trase toku řeky Odry v Ostravě během neděle obstály a udržely maximální průtok řeky při povodňové vlně. Bohužel v průběhu noci na pondělí se začala voda rozlévat i za nimi a pod vodou se začaly ocitat městské čtvrti Mariánské Hory a Přívoz.

„Bohužel v noci začala nastupovat voda v městské části Přívoz. Situace se zdramatizovala. V prostoru od koryta řeky Odry vpravo po železniční trať po ulici Mariánskohorskou, začala mohutně proudit voda. Máme letecké záběry, které ukazují, že v místě soutoku Opavy a Odry jsou v pravé části řeky Odry dva defekty v hrázi odhadem padesát metrů dlouhé. Dochází tím k novému toku, ne úplně zanedbatelnému, takže musíme reagovat a evakuovat," upřesnil ředitel hasičů Moravskoslezského kraje Radim Kuchař.

To je značný problém, voda z Odry neodtéká plánovaným směrem, ale ve velké míře uniká do obydlených oblastí města. Trhlinami by mohlo protékat zhruba 100 metrů krychlových vody za vteřinu. Přívoz proto již kolem 10. hodiny evakuoval část obyvatel. Zaplaveny byly i Mariánské Hory u ulice Mariánskohorské, u prodejen Kaufland a Sconto. Voda se tlačí dále i přes železniční trať. Pod hladinou je ulice Slovenská. „Máme informace, že se situace výrazně zhoršila. Voda se šíří od koryta Odry směrem k železniční trati a Mariánskohorské ulici, ale nepřesahuje ji, kromě parkoviště a okolních ploch u obchodů Kaufland a Sconto,“ řekl Kuchař.

Letecké záběry ukazují, že na pravém břehu Odry u soutoku s Opavou vznikly dvě velké trhliny v hrázi. „Dochází k průtoku vody směrem na Přívoz, koksovnu a další oblasti. Situaci sledujeme a připravujeme záchranné a evakuační operace,“ dodal Kuchař.

Hejtman Josef Bělica na tiskovém brífinku uvedl, že se hledá řešení, jak trhliny v hrázi opravit, například zasypáním kamením. „Pracujeme na řešení, ale bez znalosti rozsahu a příčiny je situace velmi komplikovaná. Povodí Odry nás informovalo, že průnik vody v místě trhlin dosahuje zhruba 100 kubických metrů za sekundu, což je velmi významné,“ doplnil hejtman.