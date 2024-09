Náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč, který má v gesci resort životního prostředí, potvrdil, že situace je kritická. „Pro všechny složky IZS (Integrovaný záchranný systém) byla noc zátěžovou zkouškou. Úhrn srážek bohužel naplňoval černý scénář a všechny čtyři řeky v Ostravě se dostaly do třetího povodňového stupně. Situaci komplikoval silný vítr a výpadky elektřiny, což znesnadňovalo lidem čerpání vody a zachraňování jejich majetku,“ řekl Aleš Boháč.

Potvrdil, že problémy s dodávkou elektřiny přetrvávají. „V této chvíli není jasné, kdy budou elektrické dodávky obnoveny. Výluky zaznamenává autobusová, trolejbusová i vlaková doprava,“ uvedl v neděli dopoledne Aleš Boháč.

Povodně se dotkly už i Elektrárny Třebovice, která je v současné chvíli zaplavována spodní vodou. „Třebovická elektrárna se z důvodu vyrovnání hladin momentálně zaplavuje spodní vodou. U všech technicky důležitých míst se daří vodu odčerpávat, díky tomu dodává elektrárna stále teplou vodu,“ vysvětlil Boháč. „Pokud by se naplnil nejčernější scénář, tak může dojít k zatopení elektrárny v Třebovicích, která by se musela úplně vypnout. To by znamenalo konec dodávky teplé vody téměř pro celou Ostravu,“ upozornil Boháč s tím, že na plošné dodávky elektřiny pro Ostravu by to ale katastrofický vliv mít nemělo. Elektřinu totiž dodávají do sítě i jiní distributoři.

Mimo provoz je už chemička BorsodChem. „Existuje předpoklad, že by Odra vytopila i tento areál. Tam by pak hrozilo poškození životního prostředí, možná i zdraví obyvatel Ostravy. Proto byly vypnuty všechny technologie,“ upřesnil Boháč.

Evakuace se nově týká také lidí z Koblova a Antošovic. „Dobrovolní hasiči jsou už vyčerpaní, mají toho za poslední hodiny opravdu hodně za sebou. Proto bych chtěl všechny lidi poprosit, aby se na ně obraceli jen v nejnutnějších případech. V této chvíli nemůžeme řešit zatopené sklepy a zahrady. Jde o životy lidí. Půda je už nasycená vodou a pokud se bude situace nadále zhoršovat, může i v Ostravě jít během několika hodin opravdu do tuhého. Proto apelujeme na občany, aby v případě, že budou vyzváni k evakuaci, urychleně opustili své domovy a dále nekomplikovali práci záchranným složkám,“ zdůraznil náměstek primátora.

V současné chvíli se intenzivně pracuje na zvýšení hráze v Nové Vsi, která by měla odolat více než stoleté vodě, aby se nemusela celá obec s více než 600 obyvateli evakuovat. Zvýšení řeky Odry v Nové Vsi zapříčinilo i postupné zvedání hladiny v úpravně vody, která by se v případě zatopení musela odstavit. „V případě odstavení město zabezpečuje dodávky vody z Kružberku a nemělo by dojít k omezení dodávek vody pro občany,“ ujistil Boháč. Z poloviny zaplavená i je čistička odpadních vod v Ostravě-Přívozu, kde však nehrozí žádní ekologické znečištění a nejsou ohroženy dodávky vody. „Chceme být optimističtí a věříme, že se podaří v rámci možností udržet v korytech jak Odru, tak i Ostravici,“ dodal náměstek primátora.