Magistrát Ostravy vydal tiskovou zprávu k aktuální situaci ve městě. Obě hlavní řeky byly tou dobou na 3. stupni povodňové aktivity. Do nedělního dopoledne došlo k částečným evakuacím v částech Přívoz, Polanka, Poruba, Petřkovice, Bartovice a dalších.

„Situace je v Ostravě pod kontrolou, voda by měla kulminovat dnes odpoledne. V této chvíli je důležité, že se již zmírnily srážky. Aktuálně je zcela klíčové, aby se lidé řídili pokyny a výzvami záchranných složek. A to i v případě evakuace, prosíme o to,“ řekl primátor Ostravy Jan Dohnal v neděli krátce po poledni. „Společnými silami a díky vysokému nasazení všech složek situaci zvládneme,“ věří.

Pozornost je zaměřená hlavně na toky Odry a Opavy, u nichž by až do nočních hodin mělo docházet k navyšování hladiny. Během nedělního poledne stavěli hasiči v Nové Vsi protipovodňové zdi. Ty mají udržet sto a víceletou vodu v korytě. V případě, že by došlo ke zhoršení prognózy nebo se bude nestandardně chovat soutok Odry a Opavy, kde je největší riziko setkání povodňových vln, bude přistoupeno k evakuaci obyvatel Nové Vsi.

„Ostrava je momentálně v situaci, kdy dochází ke kulminujícímu soutoku dvou řek. Město ve spolupráci s IZS činí všechny kroky k minimalizaci problémů tak, abychom povodeň zvládli,“ řekl náměstek primátora Aleš Boháč. „Pro město jsou největší oporou, jako styčné body s lidmi, starostové jednotlivých městských obvodů. Informace aktualizujeme v podstatě co deset minut a s maximální možnou flexibilitou je okamžitě zapojujeme do řešení situace,“ dodal náměstek Boháč.

Ostrava je od neděle bez vlakového spojení. Mimo provoz je ústřední čistička odpadních vod, která je pod vodou. Úpravna vody v Nové Vsi ještě funguje, ale zde se jedná již jen o centimetry. Na základě opatření města budou ale i v případě přerušení jejího provozu zachovány dodávky vody do města. Využijí se ostatní přivaděče, které zvládnou gravitačně dodávat vodu do všech částí města.

V rámci průmyslových podniků je odstaven celý chemický závod BorsodChem a nehrozí tedy žádný významný ekologický problém. OKK Koksovny zastavují chemickou část a provoz tlumí na minimum. Teplárna Třebovice zatím po opatřeních ve spolupráci města a společnosti Veolia úspěšně odčerpává spodní vody. „Pokud by přesto mělo dojít k odstávce jejího provozu, voda by neměla poškodit technologie a následný opětovný náběh by závisel jen na vysušení a opadnutí vody,“ dodal mluvčí magistrátu Petr Havránek.